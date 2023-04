Trechos das ruas Glicério e Campos Sales terão interdição neste domingo

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano vai interromper temporariamente o trânsito na rua General Francisco Glicério, entre as ruas Campos Salles e Doutor Prudente de Moraes, e também na rua Campos Salles, entre as ruas Abdo Rachid e General Francisco Glicério, na região central da cidade, para a realização de uma obra emergencial de retirada de escada no Edifício Suzano, neste domingo (30/04), das 7 às 17 horas.

TRÁFEGO LOCAL E DE VANS

Neste ponto, será permitido apenas o tráfego local e de vans de transporte coletivo, para acesso ao ponto de embarque e desembarque de passageiros nas imediações da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Faixas indicativas foram afixadas e agentes de trânsito darão todo o suporte necessário a condutores e pedestres durante a intervenção.