Trens circulam com intervalos de até 35 minutos neste domingo

Na quinta-feira (20) passageiros viveram caos com a circulação de trens interrompida. O problema prejudicou milhares de passageiros.

Agora, neste domingo (23) a circulação será normal para o respectivo dia da semana. A CPTM, entretanto, estará atenta ao fluxo de passageiros e terá trens de prontidão para atender os passageiros, se necessário. Vale lembrar que o intervalo médio aos sábados após às 21h, domingos e feriados é de até 35 minutos para que a CPTM realize obras de melhorias e modernização para tornar a viagem do passageiro mais segura, rápida e confortável.

No sábado (22), a CPTM teve mudanças na operação da Linha 11 e no Serviço 710.

Na Linha 11, ocorrem obras de modernização e manutenção para readequação do novo traçado das vias, incluindo infraestrutura de sinalização e energia. Com isso, os trens circulam com intervalos de 15 minutos entre as estações Luz e Ferraz de Vasconcelos e com intervalos de 30 minutos no trecho entre Ferraz de Vasconcelos e Estudantes, das 04h às 21h. Já das 21h até o fim da operação, o intervalo entre as estações Luz e Corinthians-Itaquera foi de 15 minutos e 30 minutos no trecho entre Corinthians-Itaquera e Estudantes.

No serviço 710, em virtude de obras de modernização na Subestação de São Caetano, os trens circulam com intervalos de 14 minutos de Rio Grande da Serra até o Brás e 7 minutos do Brás até Francisco Morato, do início da operação comercial até 21h. Das 21h até o final da operação comercial, o intervalo será de 14 minutos de Mauá até o Brás e 28 minutos do Brás até Pirituba. Já entre Pirituba e Francisco Morato, o intervalo será de 14 minutos. Para atender melhor os passageiros, o Expresso Linha 10, que presta serviço entre as estações Santo André e Tamanduateí, irá circular excepcionalmente neste sábado, das 6h às 14h. Além disso, o embarque e desembarque será realizado na plataforma 2 da estação Brás.

Os passageiros serão informados sobre as alterações na operação por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.

Desde sexta-feira, Feriado de Tiradentes (21), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) opera com uma estratégia diferenciada para atender seus passageiros.