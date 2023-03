Trinta em cada 100 pacientes faltam às consultas e exames marcados na rede de saúde

Com o aviso antecipando a inviabilidade de comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF), o ritmo de atendimentos é otimizado e pode haver o encaixe de outro morador que necessite com mais celeridade de uma consulta ou exame.

A coordenadora de Regulação da secretaria, Paula Ramos Fróes, ressaltou que é fundamental os usuários do sistema se conscientizarem da importância de informar sobre a impossibilidade de cumprir a agenda. “Quando o paciente falta, sua guia recebe um carimbo correspondente e ele deverá entrar novamente na fila após fazer uma outra guia. Agora, se houver o comunicado de desistência, o atendimento desse paciente terá prioridade numa futura abertura de vagas”, alertou ela.

Um outro agravante apontado pela coordenadora é a dificuldade de garantir agilidade no fluxo de atendimentos. “Além da pessoa deixar de ter o cuidado proporcionado pelo atendimento médico, ela tira a vaga de quem está aguardando. Esse problema tem ocorrido em todos os níveis de atenção à saúde, desde a básica até a especializada. A gente por vezes liga para o paciente, ele confirma a consulta ou o exame, mas não comparece mesmo assim”, explicou Paula.

O procedimento adequado nessas situações é o anúncio da desistência da consulta ou exame em uma UBS ou USF com 48 horas de antecedência em relação à agenda marcada, dessa maneira haverá tempo hábil para a substituir por um outro paciente no sistema. A comunização, que é repassada ao sistema informatizado, deve ser passada mesmo que as marcações sejam para unidades fora do município. A lista com os endereços e telefones pode ser conferida no link https://www.suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos/.

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, pede que a população crie esse hábito de desmarcar suas consultas e exames sempre que não puderem comparecer. “Em alguns casos nosso município tem poucas vagas para exames que são muito concorridos. Assim, se uma pessoa não aparece, ela pode prejudicar uma outra que precisa muito desse exame. Se todos conseguirem avisar com a antecedência necessária sobre a falta, nós poderemos atender com muito mais agilidade nossa população”, garantiu Ishi.

O setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde pede a colaboração da população para diminuir o índice de absenteísmo na rede pública municipal. O indicador, que atualmente está em torno de 30%, revela o número de faltas às consultas e exames marcados nas unidades de saúde de Suzano e, até mesmo, naquelas localizadas fora do município. Em algumas unidades, a pasta tem registrado uma falta para cada três pacientes marcados, o que compromete o fluxo de atendimentos.