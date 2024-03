Trocas solidárias por ingressos para shows podem ser feitas até sexta-feira

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano segue até sexta-feira (29/03) com as trocas de alimentos por ingressos para os shows de Alexandre Pires, Patati Patatá, Simone Mendes, Luan Santana e Capital Inicial para o “Suzano Fest”, evento realizado pela iniciativa privada, que começa no próximo sábado (30/03) no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Nas quatro apresentações, os portões serão abertos às 19 horas. O evento começa no sábado com show do cantor de pagode Alexandre Pires. No domingo (31/03) será a vez da dupla de palhaços Patati Patatá e da cantora Simone Mendes se apresentarem às 16 horas e às 20 horas, respectivamente. A festa segue na segunda-feira (01/04), véspera de feriado, com Luan Santana. Já no dia do aniversário de 75 anos de emancipação político-administrativa da cidade (02/04), o rock toma conta do parque com a banda Capital Inicial.

Para garantir presença no evento, basta trocar um quilo de alimento não perecível por um bilhete em um dos nove pontos disponibilizados pela Prefeitura de Suzano para troca. Estão sendo aceitos arroz, feijão, óleo, café e macarrão e cada quilo vale um ingresso.

As trocas podem ser feitas no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) e seguem sendo feitas até quinta-feira (28/03), das 9 às 19 horas. Há ainda outros cinco pontos descentralizados que, a exemplo do Paço, funcionam até quinta, porém das 9 às 16 horas. São eles o Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispin Adelino Cardoso, 42 – Vila Júlia), Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Parque Residencial Casa Branca), Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboia, 389 – Cidade Boa Vista) e Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique).

Por sua vez, as trocas podem ser feitas até sexta-feira, das 14 às 21 horas, na nova unidade do Shibata Supermercados (avenida Armando de Sales Oliveira, 1.520 – Conjunto Residencial Iraí) e na unidade do Nagumo, que fica na região norte (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta). Entre esta quarta-feira (27/03) e a próxima sexta-feira, também será possível trocar também na Arena Suzano, localizada no interior do Parque Max Feffer, das 8 às 18 horas.

A expectativa é de receber cerca de 30 mil pessoas em cada dia de show e, por isso, a prefeitura vai disponibilizar transporte público gratuito, por meio de uma parceria com a Radial Transporte, para facilitar o acesso dos munícipes dos quatro cantos da cidade, bem como reduzir o fluxo de carros de passeio no entorno do parque. Os itinerários serão disponibilizados no site oficial prefeitura (suzano.sp.gov.br) a partir de quinta-feira (28/03).

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou o esforço que o órgão está fazendo para arrecadar alimentos e lembrou que, neste momento, é importante que as pessoas se coloquem no lugar do próximo e realizem as doações. “Cada quilo de alimento doado vale um ingresso e comida no prato de muitas famílias da nossa cidade. Todas as doações que recebermos serão destinadas ao Fundo Social para ajudar quem realmente precisa. Conto com a colaboração de todos”, ressaltou Larissa.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu o trabalho realizado pelo Fundo Social e pediu para que as pessoas aproveitem o momento para fazer o bem. “O órgão faz um lindo trabalho em prol da população mais vulnerável da nossa cidade e, por isso, essas doações são muito importantes. A gente pede para que o munícipe compareça a um dos pontos de troca porque esses alimentos, sem sombra de dúvidas, vão ajudar muitas pessoas necessitadas”, finalizou o chefe do Poder Executivo.

Serviço

Mais informações podem ser adquiridas por meio do telefone (11) 4745-2195. Todas as doações passarão por triagem e vão abastecer o estoque do órgão municipal para a montagem de cestas básicas para serem distribuídas para a população em situação de vulnerabilidade social