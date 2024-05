UBS do Centro de Suzano passa a funcionar até as 19 horas e aos sábados

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, conhecida como CS II (avenida Paulo Portela, 205 – Centro), passará a funcionar entre 7 e 19 horas a partir da próxima segunda-feira (03/06). Desta semana em diante, o atendimento será proporcionado não somente nos dias úteis, mas também aos sábados. Para promover a ampliação do horário e ofertar mais um dia de serviço, a Secretaria de Saúde de Suzano disponibilizará mais 11 profissionais neste equipamento, cuja equipe passará a ser reforçada por um médico, duas enfermeiras, seis técnicos de enfermagem e dois auxiliares administrativos.

Com as mudanças que serão implementadas, a unidade disponibilizará 22 horas a mais por semana para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), já que, até então, a UBS CS II, assim como os demais postos da rede municipal, funcionava das 7 às 17 horas, entre segunda e sexta-feira, e não abria aos sábados.

No horário e no dia adicional, os pacientes poderão ter acesso aos mesmos serviços que já são prestados normalmente, incluindo consultas agendadas, sala de vacina, curativo, aferição de sinais vitais e coleta de papanicolau. A farmácia já estava funcionando em horário estendido e seguirá assim para assistência aos munícipes.

A expectativa é de que a capacidade da unidade aumente em aproximadamente 10% com as mudanças. Atualmente, são promovidos, em média, 2.260 atendimentos por mês. Com a extensão do horário de funcionamento de segunda a sexta e com os serviços aos sábados, estima-se que mais 200 acolhimentos possam ser proporcionados pela equipe de trabalho.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que as mudanças foram pensadas para facilitar o acesso dos munícipes aos procedimentos ofertados neste posto. “Com o horário estendido e um dia a mais por semana, a população que trabalha em horário comercial terá novas opções para os atendimentos neste local. Com isso, garantiremos ainda mais cuidado com todos que utilizam esta unidade como referência de saúde para toda a família”, declarou o titular da pasta.