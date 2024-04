UBS do Jardim Dona Benta completa dois anos com 50 mil atendimentos

Em dois anos de funcionamento, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vereador Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta, realizou 50 mil atendimentos desde a sua inauguração, em 9 de abril de 2022. Viabilizada por meio de uma parceria da Prefeitura de Suzano com a empresa MRV Engenharia e Participações, a UBS foi instalada em uma área de 450 metros quadrados por meio de um investimento de R$ 1,3 milhão em contrapartida ao empreendimento Salinas do Maranhão, também na região do Jardim Dona Benta, motivo pelo qual teve custo zero para a administração municipal. Atualmente, o posto de saúde conta com oito consultórios utilizados por médicos especialistas e generalistas, uma sala de vacina, uma de curativo, uma farmácia e dois consultórios odontológicos.

A construção foi planejada após uma análise da Secretaria Municipal de Saúde, que verificou a necessidade de alterar o endereço da unidade. Todos os funcionários, equipamentos e mobiliário foram transferidos da antiga UBS da Cidade Boa Vista para o Jardim Dona Benta. A unidade atual está instalada na rua Presbítero Benedito de Oliveira, 35.

O espaço atende o público da região norte, mais especificamente do bairro em que está instalado, e conta com 40 profissionais entre médicos, enfermeiros, atendentes, entre outros, e possui seis especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Psiquiatria, Ginecologia, Odontologia e Psicologia. Entre as ações realizadas estão a aplicação de medicação, aferições de pressão arterial e de dextro, curativo, retirada de pontos, colocação do dispositivo intrauterino (DIU), exame de papanicolau, pré-natal e testes rápidos para diagnosticar o novo coronavírus (Covid-19), HIV, hepatite e sífilis. A média registrada na unidade tem sido de 2,2 mil atendimentos de todo tipo por mês.

O secretário Diego Ferreira destacou o trabalho realizado pela UBS do Jardim Dona Benta para a manutenção da saúde da população e ressaltou os recursos oferecidos por ela aos moradores. “Mesmo sendo um posto, essa unidade oferece seis especialidades. É um dos equipamentos de saúde mais importantes da nossa cidade, pois além de ser completo, atende um público que está distante da porção central de Suzano”, ressaltou.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a construção da UBS foi um marco para a cidade. “Conseguimos transferir os atendimentos e ampliar a cobertura naquela região, isso a custo zero para a administração, o que é muito significativo. Temos certeza de que a população tem um espaço digno e é bem atendida pelos profissionais que atuam nesta unidade”, finalizou o chefe do Poder Executivo.