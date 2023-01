Unesco classifica Suzano como aspirante ao título de 'Cidade Mil'

A organização do “IX Encontro Internacional de Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade”, que ocorre no Centro Cultural Plaza, em Havana, capital de Cuba, classificou Suzano como um município aspirante a ser reconhecido como “Cidade Mil da Unesco”.

A informação foi transmitida ao prefeito Rodrigo Ashiuchi pelo coordenador do Comitê para América Latina e Caribe da Unesco Mil Alliance, Felipe Chibás Ortiz, logo após a apresentação do painel “Futuras Ciudades Mil de Unesco en América Latina, Caribe y el Mundo”, ocorrida nesta terça-feira (24/01). Prefeitos de outras cidades da região participam do evento (leia matéria abaixo).

Na ocasião, o prefeito mostrou ao público, formado por pessoas de vários países, os avanços na Educação durante sua gestão, o que alçou Suzano à condição de se tornar uma “Cidade Mil”. Criado em 2018 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, o termo “Mil” é a sigla em inglês para “Media and Information Literacy”, que na tradução para a língua portuguesa significa “Alfabetização Midiática e Informacional”.

Em termos mais práticos, aponta aquelas cidades que promovem inovações com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Entre as ações a serem efetuadas estão o combate à desinformação, as chamadas Fake News, e a indução de uma vida mais sustentável, além de promover uma educação que empodere a população para que possa desenvolver um olhar mais crítico.

A sinalização por parte da Unesco é significativa, uma vez que cidades como Roma e Paris, que são as capitais da Itália e da França, respectivamente, já aderiram ao conceito criado há cinco anos. “É um privilégio que possamos ser futuramente reconhecidos como um município ‘Mil da Unesco’ e, certamente, vamos trabalhar para isso. Mas posso garantir que, diante das ações que estão sendo promovidas na Educação, estamos no caminho certo para conquistar esse conceito para Suzano”, destacou Ashiuchi logo após receber a informação.

O chefe do Executivo suzanense recebeu um prêmio pela participação no evento do coordenador do comitê e do diretor de Município de Cultura de Plaza, que integra a capital cubana, Harold Vergara Padron. “Foi muito gratificante participar dessa apresentação e mostrar como estamos avançando na Educação pública e o que ainda podemos fazer para aprimorar o aprendizado”, definiu Ashiuchi.

Ele teve a companhia do prefeito de Mogi das Cruzes e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Caio Cunha; e dos prefeitos de Guarulhos, Gustavo Henric, o Guti; de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale; e de Salesópolis, Vanderlon Gomes.

Ações

Durante a apresentação ocorrida nesta terça-feira, o prefeito destacou a entrega de 22 escolas e creches; a aquisição de 3,5 mil chromebooks, que se tornaram laboratórios móveis nas unidades e também servem de equipamentos aos profissionais da rede; a implantação da plataforma israelense Matific, que contribui com o aprendizado de Matemática, e do Google For Education; a realização da Avaliação Municipal Digital; e a parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a oferta de bolsas de pós-graduação e MBA aos educadores.

A partir dessas ações, foi possível obter um resultado de queda de insuficiência na disciplina de matemática, de 40% para 8%, enquanto que a alfabetização subiu de 20% para 80% após o período mais crítico da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).