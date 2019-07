Unidade Básica de Saúde CS II receberá projeto de revitalização

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano vai dar início a um projeto de revitalização do prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins CS II, situada na Avenida Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista, em Suzano. A pasta tem ciência de que o prédio é antigo e que a demanda por atendimentos no local é grande, por isso estudos estão sendo realizados para que a unidade seja revitalizada e melhorada.

"Para isso, os estudos técnicos estão sendo realizados, já que atualmente estão sendo executadas diversas reformas em unidades das regiões descentralizadas - uma prioridade no início da gestão. Neste momento, as diretrizes apontam para requalificação das unidades nas áreas mais centralizadas (como Jardim Vitória, Jardim Colorado e o próprio CS II, por exemplo)", informou a nota.

No CS II, as equipes técnicas já identificaram as principais demandas, como pintura e troca de bebedouros, por exemplo.

Estas ações de revitalização já devem ser iniciadas no mês que vem.

O Conselho Municipal de Saúde recebe as demandas dos conselhos de cada unidade e determina as diretrizes nos investimentos e melhorias nos equipamentos da rede municipal como um todo.

REUNIÃO

Os conselheiros da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins CS II realizarão uma reunião, na própria unidade.

As reivindicações consistem em ser na manutenção e melhoria do local, além de reposição de materiais básicos.

O conselheiro da saúde, Marcos Antônio Costa, o Marquinhos da melhor idade, conta que o local precisa de melhorias na infraestrutura geral, como conserto dos banheiros, dos pisos, reposição de remédios e matérias básicos, como cadeiras, e também melhoria na iluminação precária e mais segurança.

Todos estes pedidos, pelo o que informou Marquinhos, serão encaminhados à Prefeitura de Suzano, Secretaria da Saúde e também ao Conselho Municipal de Saúde.

O objetivo da reunião será voltado para que os órgãos públicos responsáveis realizem melhorias, reformas e revitalização da UBS.

Marquinhos ainda afirma que a demanda no local é grande e se manutenções fossem devidamente executadas, os munícipes e funcionários se sentiriam mais tranquilos e seguros ao procurarem por atendimento na UBS.

"O local está abandonado há algum tempo. Precisa urgentemente de reformas. É isso que estamos reivindicando", reitera Marquinhos.