Unidade móvel auxilia em operações da GCM em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano passou a utilizar ostensivamente, desde a última semana, a sua unidade móvel. Na mais recente operação de saturação realizada em bairros do distrito de Palmeiras, o veículo teve como objetivo ajudar no patrulhamento e servir de base avançada para o trabalho, contando com sistemas de monitoramento e telecomunicação (vídeo-câmeras) que permitem maiores cobertura e rastreamento de grandes áreas.

O novo equipamento funciona também como um posto de atendimento à população, que pode interagir com os agentes, fazer queixas e sanar dúvidas a respeito das operações realizadas. Ele é operado por três guardas e sua locomoção é acompanhada por duas viaturas para garantir a devida instalação.

A unidade móvel foi obtida pelo município por meio de uma parceria com o governo federal, voltada para as áreas de Segurança Pública, Saúde e Promoção Social. Sua primeira operação de campo foi realizada nos bairros Palmeiras de São Pedro, Recreio Rio Bonito, Chácaras Bonanza, Chácara Boa Vista Paulista, Jardim Ana Rosa e Chácaras Virgínia, localizados no distrito de Palmeiras.

A expectativa é de que, com o início do funcionamento do novo Centro de Segurança Integrada (CSI), que deve ser inaugurado ainda neste mês, a unidade móvel da GCM venha a auxiliar no abastecimento de informações e vice-versa. Atualmente, são feitos estudos para a compatibilidade entre as plataformas para maior eficiência. Segundo o comando da corporação, estão previstas mais operações semelhantes com o objetivo de viabilizar um trabalho mais eficiente junto à população.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Jefferson Ferreira dos Santos, o ônibus-base vem para ampliar e fortalecer as atividades da GCM. “Este é um instrumento que permitirá um trabalho mais apurado e que atendará de maneira mais eficiente às nossas demandas e da comunidade”, explicou o chefe da pasta.