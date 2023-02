Unidades do Centro de Referência Social atendem 23 mil pessoas em 2022

A Secretaria de Assistência Social de Suzano realizou 23.392 atendimentos gerais por meio das cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no ano passado.

Segundo o levantamento da secretaria também foram realizados 2.958 atendimentos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Além disso, também houve a inscrição de 9.666 novos beneficiários no Cadastro Único (CadÚnico), chegando a um total de 124.670. Foi feita também a inclusão de 6.955 famílias no programa Auxílio Brasil e o acolhimento em abrigo de 170 pessoas em situação de vulnerabilidade.

O público atendido nas unidades são pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos. Todos os munícipes que se enquadram nos perfis dos programas sociais colocados à disposição pelos governos federal e estadual podem participar dos programas da Assistência Social.

Os atendimentos realizados em janeiro deste ano ainda não foram contabilizados pela pasta.

As unidades do Cras realizam atendimentos prioritários relacionados à Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). Fazem orientação e apoio à solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Também fazem inserção nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Idosos e Crianças.

As unidades também oferecem concessão do benefício eventual, orientação sobre direitos sociais.

É realizado por meio da Assistência Social o encaminhamento para o Cadastro Único, que oferece ajuda para pessoas que precisam se inscrever nos programas Auxilio Brasil, Bolsa do Povo, Passe Livre Estudantil; Tarifa Social de Energia Elétrica ou em outras iniciativas federais e estaduais.

O atendimento na secretaria é feito mediante agendamento em um dos cinco postos do Cadastro Único (CadÚnico) anexos às unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8 às 17 horas. Os polos estão distribuídos na Avenida Katsutoshi Naito, 955 – Cidade Boa Vista; Rua Maria Clara Tavares, 125 – Parque Residencial Casa Branca; Rua Monsenhor Nuno, 595 – Centro; Rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul e Rua Sebastião Moreira, 198 – Parque Palmeiras.