Unidades do Poupatempo realizam 68,3 mil atendimentos

Pelo menos 68,3 mil atendimentos foram realizados no mês de janeiro nos postos do Poupatempo do Alto Tietê. Entre os serviços mais solicitados estão a emissão do Registro Geral (RG) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Dados divulgados pela central do Poupatempo de São Paulo, apontam que foram realizados 9,7 milhões de atendimentos, dos quais 8,2 milhões (85%) foram realizados pelos canais eletrônicos. Enquanto os postos físicos registraram 1,4 milhão (15%) de serviços presenciais nas unidades do Poupatempo espalhados pelas cidades do Estado.

A pesquisa de débitos e restrições de veículos foi o serviço mais procurado nos canais digitais do Poupatempo, com 1.765.800 acessos, o equivalente a 21,5% do total dos atendimentos eletrônicos do programa. Em segundo lugar está o licenciamento digital (CRLV), com 1.748.300 solicitações (21,2%) e, em terceiro, a pesquisa de pontuação, com 1.235.525 consultas, aproximadamente 15% do total.

Ranking

Itaquaquecetuba lidera com 31,6 mil atendimentos solicitados em janeiro, dentre os serviços foram 5,8 mil RGs e 2,2 mil CNHs. Na sequência vem Suzano com 16,3 mil atendimentos, destes foram emitidos 5 mil RGs e 4,5 mil CNHs. Mogi das Cruzes solicitou 13 mil serviços, só de CNHs foram 6 mil e 4,2 mil RGs. Ferraz de Vasconcelos segue em quarto lugar com 3,6 mil atendimentos em janeiro, foram emitidos 2,3 mil RGs e 950 CNHs. Arujá solicitou 1,6 mil serviços, sendo 990 RGs e 430 CNHs. Por último, Santa Isabel realizou 1,2 mil atendimentos, emitidos 700 RGs e 400 CNHs. Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis não há posto do Poupatempo implantado