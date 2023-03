Unipiaget inicia pós-graduação com 12 novos cursos

Agora o Unipiaget inicia uma nova etapa, a oferta formativa de cursos de pós-graduação na modalidade Lato Sensu (especialização). Serão 12 novos cursos em todas as áreas do conhecimento. Para se matricular, o estudante precisa ter concluído o Ensino Superior, acessar o site www.unipiaget.edu.br e escolher entre os diversos cursos disponíveis.

Inicialmente serão oferecidos os cursos de Biotecnologia aplicada às áreas de Biocombustíveis, Ambiental, Alimentos e Medicamentos biológicos e terapias avançadas, Direito Processual Civil e do Trabalho, Enfermagem na Atenção ao Paciente Crítico, Farmacologia Clínica, Fisiologia do Exercício e Periodização do Treinamento, Fisioterapia Hospitalar, Fisioterapia Traumato-ortopédica e Esportiva, Gestão Ambiental, Pedagogia da Ginástica Esportiva, Psicopedagogia Clínica e Institucional, Educação Especial e Inclusiva e Práticas Clínicas em Terapia Cognitiva Comportamental.

A carga horária será de 360 horas, distribuídas entre 12 e 18 meses, quinzenalmente aos sábados das 8h às 18h ou semanalmente às quartas e às sextas-feiras das 18h30 às 22h, dependendo do curso.

Início das aulas

As aulas dos cursos de pós-graduação estão previstas para começar em 01 de abril de forma 100% presencial. “Agora vamos disponibilizar nossa metodologia 100% presencial aplicada na graduação, também para a pós-graduação.

Nossos cursos foram pensados exclusivamente para possibilitar a ampliação e o aprofundamento do conhecimento em áreas específicas, proporcionando assim aos profissionais graduados que já atuam ou pretendem atuar na área a oportunidade imediata de aplicar os conhecimentos adquiridos em cada aula ao longo do curso, proporcionando assim um sensível diferencial em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo”, reforça o reitor Marcus Rodrigues.