Unipiaget realiza cerimônia para entrega de bolsas 100% gratuitas para suzanenses

A Unipiaget realizou na noite desta quinta-feira (23) a entrega de 17 bolsas de estudos integrais, uma contrapartida para a população suzanense acordada com o Poder Público Municipal quando a instituição se instalou na cidade há 10 anos. A cerimônia foi no auditório da instituição e contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do secretário de Educação Leandro Bassini, além de secretários de diversas pastas, vereadores e autoridades de Suzano. A partir de agora, serão 70 estudantes com bolsas integrais de estudos até o final do curso num universo de 2000 mil alunos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi declarou que este é um dia importante para a cidade de Suzano. “Estamos investindo com essas 17 novas bolsas cerca de 850 mil reais em bolsas de estudos. Quem ganha bolsa tem que estudar muito pra se formar. Espero que vocês com esta oportunidade façam a diferença e continuem contribuindo com Suzano.”, ressaltou.

O secretário Leandro Bassini parabenizou a comissão avaliadora, que seleciona os novos bolsistas e o conselho municipal de educação por fiscalizar todo o processo. “Esta é uma oportunidade de ouro, que está nas mãos de vocês e cabe a cada um cuidar dela”, falou aos bolsistas.

Para o reitor Marcus Rodrigues, este é um dia de muita alegria e a presença das autoridades ratifica a seriedade e a transparência deste processo. “A Piaget veio para Suzano há 10 anos. Na época a Prefeitura nos cedeu este terreno por 80 anos e foi acordado que o aluguel seria pago com bolsas para suzanenses de baixa renda, sendo que 3,5% do número de matriculados deveriam receber bolsas, hoje estamos aqui para além de cumprir nosso compromisso legal, proporcionar uma oportunidade de transformação na vida de mais 17 suzanenses.”, explicou o reitor.

A pró-reitora acadêmica Poliana Lima explicou como funciona a renovação das bolsas e os cuidados que os bolsistas devem ter para manter o benefício ao longo do curso. “A não-renovação, o mal desempenho acadêmico, reprovar por faltas ou ficar reprovado no primeiro semestre em três ou mais disciplinas, são algumas das regras para seguir que garantem a manutenção das bolsas”, explica.

Egressos e atuais alunos bolsistas deram depoimentos para incentivarem os novos contemplados. Naomi Fernandes da Silva ex-bolsista formada em administração. “Aproveitem ao máximo tudo. Os docentes sempre proporcionaram experiências únicas. Vai precisar de muito esforço e responsabilidade”, destacou.

O bolsista, Jairo Franco, que hoje está no 4º semestre de enfermagem também deu seu depoimento. “Sempre que eu passava aqui na frente dizia que ia estudar aqui e hoje estou no quarto semestre em enfermagem. Não deixem essa oportunidade escapar pelos dedos”, finalizou.