Univesp promove colação de grau para 23 alunos de Suzano

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) vai promover na quarta-feira da semana que vem (11/02) a formatura de 23 estudantes de Suzano. A partir das 18 horas, a instituição promoverá a colação de grau de forma on-line para esse grupo, que precisará estar logado no link do YouTube que será enviado a cada um por meio da plataforma “Microsoft Teams”.

A participação neste ambiente virtual é fundamental para que possa ser computada a assinatura da ata. Os alunos que estão com a documentação correta, que inclui a lista das matérias cursadas e os trabalhos feitos, assim como a certificação de cumprimento do estágio, caso a graduação tenha essa exigência, já estão prontos para a conclusão do processo.

Os estudantes que estão se formando fizeram parte dos cursos relacionados aos três eixos de ensino ofertados pela Univesp, que incluem “Licenciatura”, “Computação” e “Negócios e Produção”.

No segmento “Licenciatura”, foram proporcionadas as graduações de Letras - Português (2), Matemática (1) e Pedagogia (6). O conjunto do grupo de “Computação” incluiu as formações em Ciência de Dados (2), Engenharia de Computação (2), Tecnologia da Informação (5) e Tecnologia da Informação com ênfase em análise de dados (2). E no eixo “Negócios e Produção”, os alunos integraram cursos de Engenharia de Produção (1) e Tecnologia em Processos Gerenciais (2).

A chegada dos 23 alunos à reta final do processo de conclusão do ensino superior acontece no mesmo momento em que se abre oportunidades para novos alunos ingressarem na Univesp. Isso porque estão abertas as inscrições para a formação de novas turmas para este ano de 2026.

Os interessados podem acessar o link vestibular.univesp.br até 11 de março, para concorrer às 14 vagas que serão disponibilizadas para o polo Suzano da instituição, sendo dez para “Licenciatura” (Letras, Matemática e Pedagogia), duas para “Negócios e Produção” (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais), e duas para “Computação” (Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial).

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi afirmou que a colação de grau representa uma conquista significativa para os formandos e suas famílias. “Este momento evidencia o papel fundamental da Univesp na promoção do acesso à educação superior pública e gratuita. Fico feliz por todos os alunos que estão se formando e desejo sucesso na carreira”, declarou Déborah.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que a formação em ensino superior proporciona mais perspectivas de vida aos estudantes. “Os cursos são focados nas necessidades do mercado de trabalho, por isso esses alunos terão condições de trilhar um caminho próspero para se desenvolverem como profissionais. Parabenizo a todos que alcançaram essa etapa, depois de muito estudo”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.