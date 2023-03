UPA do Jardim Revista promove 4,6 mil atendimentos desde a abertura

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada no bairro Jardim Revista (rua Guaraní, 200), registrou um total de 4.619 ações realizadas desde a inauguração do equipamento, no último sábado (18).

No período, foram conduzidos diversos acompanhamentos, sendo 4.415 voltados aos suzanenses e outros 204 para moradores de cidades da região, como Mogi das Cruzes, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

O somatório de atividades verificou 2.005 acolhimentos com acompanhamento de enfermeiros, 985 passagens com clínicos gerais, 715 com técnicos de enfermagem, 671 ações pediátricas e 228 consultas com profissionais de ortopedia e traumatologia, além de 13 atendimentos com nutricionistas e outros dois com assistentes sociais que, por sua vez, realizam trabalho integrado ao equipamento da Saúde suzanense.

A alta demanda na semana inaugural do prédio também refletiu na solicitação de 522 exames clínicos, como os de urina e sangue, e 311 radiografias. Estes processos foram feitos nas dependências da própria unidade, que conta com alas específicas equipadas com máquinas laboratoriais e de raio-X. O número e a natureza dos atendimentos comprova que a Secretaria Municipal de Saúde na região norte conta com um polo essencial para realização de atendimentos de baixa e média complexidade.

Os profissionais da unidade vêm conferindo um atendimento próximo e especializado por meio de 12 médicos fixos, trabalhando em esquema de revezamento, sendo quatro pediatras, cinco emergencistas, dois ortopedistas e um médico horizontal, cuja função é o monitoramento e o acompanhamento geral aos pacientes.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, relatou que o espaço já está fazendo a diferença na redistribuição de pacientes e no atendimento de demandas locais. “Como os números mostram, a UPA está permitindo a possibilidade de aliviarmos outras unidades nas proximidades e na região central, visto que toda a estrutura do empreendimento garante que várias demandas de níveis variados de complexidade sejam atendidas”, constatou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi pontuou que a conclusão desta obra significa eternizar um legado importante para o povo suzanense. “Estamos falando de um equipamento que está disponível 24 horas, sete dias da semana, priorizando os mais de 110 mil moradores desta região que, enfim, podem contar com uma unidade de múltiplas funcionalidades próxima ao seu dia a dia. Essa é uma conquista de todos”, ressaltou.