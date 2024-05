UPA do Jardim Revista realiza cerca de 500 consultas via telemedicina

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou 496 atendimentos nos dois consultórios de telemedicina instalados na área externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, no bairro Jardim Revista, até o dia 30 de abril. Os espaços foram implantados em 15 de janeiro com o objetivo de suprir toda a demanda de atendimentos relacionados à psiquiatria na rede municipal e possuem capacidade para receber até 500 pessoas por mês.

De acordo com a pasta, em janeiro foram 86 consultas realizadas, ao passo que no mês seguinte o serviço promoveu 105 atendimentos, já em março foi registrado o maior número de sessões, 162, e, por fim, abril terminou com 143 chamadas.

O serviço é oferecido ao público já cadastrado na Rede de Atenção Básica que precisa de atendimento nesta especialidade. O espaço, de cerca de 30 metros quadrados (m²), foi criado com o objetivo de acabar com a espera de moradores da região norte para consultas com estes profissionais e, posteriormente, será estendido para todo o município.

Os pacientes recebem uma ligação com data e horário para comparecerem ao setor de telemedicina e lá são atendidos por especialistas de modo remoto. Por isso, é importante que o morador mantenha o número de contato atualizado junto à unidade de saúde do seu bairro.

No dia da consulta são fornecidas prescrições, assim como os demais documentos que forem necessários, com marcação da data de retorno. Essa estratégia de atendimento impede que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam afetados pela rotatividade dos profissionais dessa área, preservando o tratamento de todos que precisam do serviço e alcançando ainda mais munícipes, com privacidade, comodidade e conforto.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, destacou a necessidade da aplicação da telemedicina na cidade, iniciativa que tem reduzido a espera de pacientes por atendimentos com psiquiatras. “É um projeto iniciado durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em razão da restrição de mobilidade da população e que agora se estendeu para esta demanda psiquiátrica. A UPA é um equipamento muito importante e foi criada também para ser capaz de receber projetos como este”, destacou o chefe da pasta.