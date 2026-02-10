Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 10 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

URGENTE: Prefeito de Suzano assina contrato emergencial com nova empresa de coleta de lixo

Segundo Ishi, os trabalhos de coleta começam nesta terça-feira (9)

10 fevereiro 2026 - 16h59Por Da reportagem local
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

Prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação emergencial de nova empresa para retomar a coleta de lixo na cidade ainda hoje.

Segundo o prefeito, a decisão foi tomada após a empresa anterior interromper o serviço e deixar funcionários sem pagamento, causando acúmulo de resíduos e prejuízos à população.

 A declaração foi feita nas redes sociais do prefeito, que convocou uma coletiva de imprensa para apresentação da nova empresa.

A nova empresa já iniciou a mobilização e os caminhões devem ir às ruas nas próximas horas.

Matéria em atualização

Deixe seu Comentário

Leia Também

NAS completa sete anos de funcionamento com mais de 24 mil atendimentos
Cidades

NAS completa sete anos de funcionamento com mais de 24 mil atendimentos

Troupe Brasil assume coleta de lixo em Suzano
Cidades

Troupe Brasil assume coleta de lixo em Suzano

Cerimônia oficializa posse dos novos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Cidades

Cerimônia oficializa posse dos novos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Desenvolvimento Econômico abre inscrições para cem vagas de Jovem Aprendiz
Cidades

Desenvolvimento Econômico abre inscrições para cem vagas de Jovem Aprendiz

Excessos do Carnaval podem desencadear a síndrome do coração festeiro
Cidades

Excessos do Carnaval podem desencadear a síndrome do coração festeiro

Bunkyo Suzano celebra 88 anos de história, cultura e integração
Cidades

Bunkyo Suzano celebra 88 anos de história, cultura e integração