URGENTE: Prefeito de Suzano assina contrato emergencial com nova empresa de coleta de lixo

Prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação emergencial de nova empresa para retomar a coleta de lixo na cidade ainda hoje.

Segundo o prefeito, a decisão foi tomada após a empresa anterior interromper o serviço e deixar funcionários sem pagamento, causando acúmulo de resíduos e prejuízos à população.

A declaração foi feita nas redes sociais do prefeito, que convocou uma coletiva de imprensa para apresentação da nova empresa.

A nova empresa já iniciou a mobilização e os caminhões devem ir às ruas nas próximas horas.

Matéria em atualização