USF do Jardim Suzanópolis vai ganhar novo prédio neste sábado

Suzano terá mais um equipamento público a partir deste sábado (1°), no Jardim Suzanópolis. Será inaugurada às 10 horas a nova Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel. A comunidade local vai contar com o dobro da equipe de profissionais, formada por médicos, enfermeiros, auxiliares e dentista. O atendimento ao público começará na próxima segunda-feira (3), das 7 às 17 horas.



O imóvel está localizado na rua Leonor Edmee de Castro, 205, e substituirá o atual, que era alugado. Soma uma área construída de 413,38 m², com seis consultórios, salas de coleta, imunização, curativo, inalação, medicamentos e reidratação, espera e recepção, agentes, reuniões e arquivo, escovódromo, administração, farmácia, depósito de equipamentos, copa, Central de Material Esterilizado (CME) e vestiários. O investimento foi de R$ 1.297.999,61, oriundo do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Em breve, o quadro de funcionários também será ampliado, passando de uma para duas equipes de atendimento, totalizando dois médicos generalistas, dois enfermeiros, dois auxiliares de enfermagem, um técnico de farmácia, dois auxiliares de limpeza, dois auxiliares administrativos, dois orientadores de fluxo, um dentista, um auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários.

Parte da equipe migrará do atual posto do Jardim Suzanópolis, até então localizado em um prédio na rua Albertino de Castro e que será desativado. A USF, porém, continuará sendo gerida pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS).

De acordo com a coordenação da unidade, a expectativa é de que a demanda média mensal dobre, conforme a contratação de mais funcionários, passando de 700 para 1,4 mil atendimentos. O índice considera apenas o serviço de médicos e enfermeiros, sem contabilizar a assistência odontológica e demais procedimentos de apoio desempenhados pelos técnicos e auxiliares.

Para o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, o novo empreendimento representa mais qualidade de vida para a bairro. “O Jardim Suzanópolis recebe um equipamento com espaço amplo e adequado ao trabalho dos profissionais e ao atendimento da população. Assim, será possível garantir condições de bem-estar e conforto à manutenção da saúde das famílias, por meio de um trabalho preventivo que consolida a atenção básica no município”, explicou o chefe da pasta.