Usina móvel de reciclagem de resíduos da construção civil inicia operação

O trabalho de recuperação dos resíduos para reaproveitamento dos materiais começou por Mogi das Cruzes com a reciclagem de cerca de 1.300 metros cúbicos de material que foi extraído após demolição de uma obra pública do município.

A gestão integrada dos resíduos da construção civil é uma das principais frentes de atuação do Condemat.

“A gestão destes materiais é um grande desafio das prefeituras. Este trabalho de maneira integrada certamente nos garante maior efetividade no combate ao descarte irregular, na preservação do meio ambiente e bem-estar da população, além de proporcionar economia aos cofres públicos”, disse o presidente do Condemat e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, que explicou que todo o material tratado nesta operação será aplicado em estradas vicinais do município.

De acordo com o Plano de Resíduos Sólidos do Estado (2010), estima-se que juntos, os municípios que formam o consórcio, geram mais de 36 mil toneladas de RCC por dia. Estes resíduos são provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil.

Com o início da operação, em breve a usina atenderá, de forma itinerante, aos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca e Santa Isabel, que ainda não possuem o serviço, proporcionando o tratamento e destinação correta dos materiais.

Em paralelo, as prefeituras estão trabalhando na ampliação dos ecopontos para que a população possa descartar estes resíduos de maneira adequada, de modo que estes materiais também possam ser reciclados e reutilizados em obras dos municípios.

Usina móvel de RCC

O Condemat foi o primeiro consórcio do Estado a ser contemplado com a usina móvel de reciclagem de resíduos da construção civil. O investimento, de cerca de R$ 3,2 milhões, foi viabilizado por meio do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop).

O equipamento conjuga um caminhão tipo cavalo mecânico a um móvel de reciclagem capaz de triturar de 80 a 100 toneladas por hora. Além disso, suas laterais podem ser transformadas em tela de cinema, para exibição de filmes e oficinas de educação ambiental para os alunos da rede pública, além da prática da reciclagem.

A operação da usina móvel de reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC) do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) teve início.