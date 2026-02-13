Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Uso correto da voz, desafio em tempo de festas

Falar alto demais ou gritar, mesmo em ambientes lotados como shows, é um dos maiores erros, alerta especialista

13 fevereiro 2026 - 10h27Por da Reportagem Local
Uso correto da voz, desafio em tempo de festasUso correto da voz, desafio em tempo de festas - (Foto: Divulgação)

Férias, volta às aulas e Carnaval. Não é à toa que a voz é mais utilizada, o que pode provocar problemas à saúde para quem desconhece os riscos de abusar das pregas vocais. O alerta é do otorrinolaringologista Eduardo Younes, da Hapvida. Para ele, as pessoas precisam conhecer seus limites e evitar abusos.

Falar alto demais ou gritar, mesmo em ambientes lotados como shows, é um dos maiores erros, alerta o especialista. “É preciso ter consciência da própria voz e saber que abusos estão sendo cometidos”, diz Eduardo.

Bebidas excessivamente geladas e uso de cigarros (eletrônicos ou não) entram na lista dos vilões que podem provocar a rouquidão, sinal importante de alerta.

“O indivíduo se conhece. Se ficar rouco mais do que o tempo em que é acostumado, procure um médico imediatamente”, ressalta o otorrinolaringologista. Para ele, os gargarejos e pastilhas podem ser um alívio desde que devidamente prescritos por um profissional. Evitar a automedicação é sempre importante.

Falar em ritmo normal, manter sempre a hidratação, evitar o excesso de bebidas geladas, não fumar ou beber e deixar a voz em repouso depois de excessos são o ideal.

Para os profissionais que trabalham com a voz, valem as mesmas dicas, de preferência, se possível, com o uso de microfone. É o caso do porteiro Wellington Teixeira Neri, que trabalha há 15 anos na profissão e dificilmente sofre com rouquidão”. “Não altero meu tom de voz, seja lá qual for a circunstância. Também não bebo nada alcoólico e não fumo”, conclui.

