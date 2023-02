Usuários criticam filas 'enormes' nas catracas da Estação de Suzano

Os usuários da Estação de Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) criticam filas “enormes” de espera para ultrapassar as catracas.

No último dia (26), por volta de 17h30, o DS registrou três filas para pegar os trens.

Os passageiros também reclamam de lentidão na leitura dos bilhetes com o QR Code do aplicativo ou cartão.

Em nota, a CPTM divulgou que está em processo de implantação um novo sistema de bilhetagem nas estações, com previsão de término para o fim do ano.

Além de catracas antigas e poucos equipamentos, os passageiros destacaram muitas filas, quase todos os dias, principalmente no horário de pico.

Na quinta-feira, o segurança da estação informou que as filas eram por bloqueio dos equipamentos.

De acordo com a CPTM, duas catracas das 11 existentes na estação apresentaram falha na tarde da última quinta-feira (26), e foi aberta ordem de serviço para a normalização dos equipamentos.

A operação voltou na manhã de sexta-feira (27) e outro bloqueio aguarda peça para troca.

Ainda ressaltaram que os funcionários da estação estão aptos para auxiliar na movimentação dos passageiros.