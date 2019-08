UTI da Santa Casa de Suzano volta a receber internações na 2ª

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa deve voltar a receber novas internações na segunda-feira (19). A equipe da Vigilância Sanitária, junto com a administração da Santa Casa, vistoriou nesta sexta-feira (16) a UTI.

O espaço agora sem paciente, passou por uma reforma da parte elétrica, higienização dos aparelhos de ar condicionado, houve também trocas de alguns equipamentos hospitalares.

“Após a interdição acautelatória para atender as adequações e outros itens, as pendências estão praticamente solucionados”, informou nota da Prefeitura.

A Santa Casa terá ainda esse final de semana para concluir as manutenções, portanto a expectativa é que a UTI, venha receber novos pacientes a partir da manhã de segunda-feira.

Segundo a Prefeitura, os pacientes que estão melhores ja foram encaminhados à UTI semi-intensiva, e alguns já tiveram remoção para os quartos.

Na quarta-feira, a Vigilância Sanitária de Suzano suspendeu a entrada de novos pacientes na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia. O órgão apontou a necessidade de que haja adequações para serem feitas no setor. Os pacientes internados no setor continuarão com o tratamento normalmente.

"O objetivo de manter e melhorar a qualidade do serviço prestado na unidade", disse nota da administração sobre a suspensão do recebimento de novos pacientes, na quarta-feira.

Com a suspensão, os pacientes que derem entrada na UTI foram encaminhados para uma unidade hospitalar de referência mais próxima. "A exemplo do procedimento já adotado em cidades como Poá, município com mais de 100 mil habitantes, que não tem UTI do SUS", finalizou o texto, na quarta-feira.