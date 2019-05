Vacinação contra a gripe alcança mais de 43 mil pessoas em Suzano

Mais de 43 mil pessoas já se vacinaram até o momento em Suzano contra o vírus Influenza, causador da gripe. O número representa 61% da meta de cobertura dos grupos prioritários estabelecida para o município na campanha de imunização, que se encerra no próximo dia 31 (sexta-feira). No último sábado (18), inclusive, a administração municipal fez uma mobilização especial descentralizada para ampliar esse índice.

A vacinação começou em 10 de abril e tem como objetivo alcançar 71 mil pessoas na cidade, entre idosos, crianças de até cinco anos, gestantes, puérperas, professores, indivíduos com comorbidades e trabalhadores da saúde pública. Desde o início, 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) estão aplicando as doses, em dias úteis, entre 8 horas e 15h30.

A vacina protege contra o vírus Influenza e suas variações H1N1, H3N2 e Gripe B. Para ser imunizado, é necessário apresentar um documento com foto e carteira de vacinação, caso possua, não sendo obrigatório.

Durante a campanha, foram realizadas duas mobilizações especiais. Em 4 de maio houve o Dia D, quando a população teve à disposição todos os postos de saúde abertos das 8 às 17 horas e também postos volantes em três locais distintos da cidade. Já no último sábado, ocorreu vacinação na UBS Boa Vista, no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras, no Largo da Feira e no Hipermercado D’Avó. Além disso, equipes itinerantes percorreram as regiões norte e sul.

Atualmente, dos 43.476 imunizados em Suzano, a maior faixa de adesão à campanha é dos idosos, com 17.563 doses aplicadas. A quantidade representa 75,43% da meta estabelecida pela Secretaria de Estado da Saúde. O foco, até o final de maio, será o atendimento de profissionais da saúde, da educação e de instituições que cuidam de idosos, para aumentar o alcance.

Nesta quinta-feira (23), inclusive, haverá imunização especial, das 9 às 11 horas, no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, que fica na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro. A iniciativa é voltada para pessoas com 60 anos ou mais que ainda não receberam a vacina.

“Nosso foco é a qualidade de vida da população e também o atendimento na rede de atenção básica durante os meses de frio, quando casos no trato respiratório são mais frequentes”, explicou o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon.

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2083 ou no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210, 3º andar – Centro), das 8 às 17 horas.