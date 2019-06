Vacinação contra a gripe será aberta para toda população

A partir desta segunda-feira (3), a vacinação contra a gripe estará aberta a toda a população e não mais apenas aos grupos prioritários, que era o público-alvo da campanha encerrada nesta sexta-feira (31).

As doses poderão ser encontradas nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) de Suzano. A estratégia autorizada pelo Ministério da Saúde visa expandir a quantidade de pessoas protegidas contra a doença e superar a marca de 54,1 mil imunizados desde abril.

Apesar disso, o objetivo ainda é continuar estimulando a vacinação dos grupos prioritários que ainda não atingiram a meta de cobertura de 90%.

Segundo a Vigilância em Saúde do município, será realizada a orientação nos postos de saúde para auxiliar neste intento.

Para receber a dose, os interessados precisam apresentar documento com foto e, se tiverem, carteira de vacinação.

A vacina protege contra H1N1, Influenza B e H3N2, que são as variações do vírus que mais atingem durante os meses de inverno.

Atualmente, 54.195 pessoas no município foram imunizadas, o que equivale a 76,26% da meta estabelecida pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde.

O grupo com maior adesão é o dos idosos, com 21.544 doses (92,4%), enquanto que crianças de até 5 anos (65,18%), gestantes (60,71%), mulheres que deram à luz recentemente (66,18%), pessoas com mais de uma condição de saúde (66,84%), professores (77,97%) e trabalhadores da saúde (52,97%) ainda não chegaram ao índice esperado de cobertura.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o baixo número de casos confirmados de gripe neste ano e as condições atmosféricas, sem a ocorrência de fortes frentes frias, teriam desestimulado a procura. “Ainda falta percepção sobre a importância do reforço da imunidade dos grupos mais sensíveis ao vírus Influenza e os reflexos que geram no corpo. Por isso, convidamos a população que ainda não tomou a vacina, que é segura e gratuita”, afirmou o secretário Luis Claudio Guillaumon.

Mais informações sobre a campanha de imunização contra a gripe podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2263.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.