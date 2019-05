Vendas devem crescer 5%, Procon faz recomendações aos consumidores

O Dia das Mães é considerado pelo comércio a segunda maior data comemorativa depois do Natal. Com isso, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, estima um aumento de 5% nas vendas em comparação com o ano passado. Entre os produtos mais vendidos nesta data estão: vestuário, calçados, perfumaria, acessórios, joias e relógios, móveis, eletrodomésticos, itens relacionados ao entretenimento (jantares, viagens, livros), flores, smartphones e itens de informática.

A ACE irá promover uma campanha que acontece na véspera do Dia das Mães, ou seja, no sábado (11). A ideia é garantir um dia exclusivo para as mães suzanenses, por isso serão disponibilizados a população, das 10h às 17h, na Praça dos Expedicionários e no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boa Vista, serviços de beleza, como corte de cabelo e maquiagem, e serviços de saúde, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, etc.

Ainda estará disponível no local, para consulta e orientação, serviços do Procon, Sabrae Móvel e Suzano Mais Empregos. As ações são uma realização da ACE, com patrocínio do Supermercados Nagumo, da Cooperativa Sicredi e do Memorial do Alto Tietê, com apoio da Prefeitura e secretarias, entidades sociais e empresas apoiadoras.

O presidente da ACE Suzano, Fernando Fernandes, destacou que o objetivo é unir as famílias para celebrar uma das datas mais importantes do calendário familiar. "Queremos oferecer um dia cheio de atividades para toda família, em especial para as mães, além de fomentar o comércio e proporcionar aos lojistas a oportunidade de aumentar as vendas neste período", diz.

Procon

O Procon de Suzano deve fazer, até o Dia das Mães, orientações aos consumidores em diversos estabelecimentos da malha central. As principais orientações envolvem a comparação de preços, verificação da validade de produtos perecíveis e atenção aos serviços de entrega. "Tudo o que for oferecido pelo lojista ou prestador de serviço, deve ser cumprido", afirma. Para informações e esclarecimento de dúvidas, o Procon de Suzano fica na Rua Barual, nº 126, Centro. Telefone: 4744-7322.