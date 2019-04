Vendaval derruba três árvores; reservatórios se mantêm baixos

O forte vendaval do último domingo (28) não causou prejuízos à população suzanense. A cidade registrou a queda de três árvores. A informação foi divulgada ontem pela Defesa Civil. Apesar de estar acima da capacidade, o cenário do volume de água armazenado nas represas da região não é preocupante.

Segundo a Prefeitura, as quedas ocorreram durante a tarde, ápice do temporal, que castigou o Estado, principalmente litoral e a Capital paulista. “Nenhum dos casos resultou em danos à propriedade pública ou privada, tampouco causou vítimas. Todas as árvores foram retiradas pela municipalidade”, disse nota divulgada.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam que o município recebeu uma carga maior de água em duas áreas: Centro e Norte. A região Sul, que é compreendida pelo Distrito de Palmeiras, foi a terceira na lista de medição pluviométrica. No Estado, o temporal deixou duas pessoas mortas, uma ferida e um desaparecido.