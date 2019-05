Vereadores esclarecem dúvidas sobre Plano de Mobilidade Urbana

Atendendo a um pedido da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Suzano, presidida pelo vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, esteve na Casa de Leis na tarde de ontem para esclarecer alguns pontos do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A propositura, de autoria do Executivo, está em tramitação no Legislativo desde o dia 22 de abril e trata de questões como trânsito, transporte, desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população.

Os vereadores perguntaram sobre acessibilidade para pessoas com deficiência, transporte complementar, transporte escolar e ações de fiscalização. Galo destacou que o processo de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana contou com 22 câmaras temáticas, realizadas com setores públicos e entidades de classe, além de reuniões distritais em todas as regiões de Suzano. Ele também esclareceu que a propositura está atrelada ao Plano Diretor, essencial para definir a política de desenvolvimento e expansão do município.

O presidente da Comissão de Justiça e Redação ficou satisfeito com a reunião. “Foi bem esclarecedora por parte do secretário. Foram sanadas as dúvidas dos vereadores e acredito que o projeto está pronto para passar nas comissões, para depois ser colocado em votação”, disse. “Vai ser benéfico também para o Plano Diretor e o Plano de Uso e Ocupação do Solo, que virão posteriores a esse”, completou.

Participaram da reunião os vereadores Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van; Lisandro Frederico (PSD), respectivamente relator e membro da Comissão de Justiça e Redação; além dos parlamentares Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia; Joaquim Rosa (PR); Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei; Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado; José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato; e Neusa do Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, também foi convidado para a reunião, mas não compareceu.