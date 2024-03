Viaduto Ryu Mizuno recebe pintura na mureta e reforço na sinalização de solo

O viaduto Ryu Mizuno recebeu no último domingo (24/03) serviços de zeladoria por parte da administração municipal que incluíram a pintura da mureta e da sinalização na via, assim como a revisão da iluminação pública para melhor orientação dos motoristas que trafegam pelo local. O trabalho mobilizou 30 profissionais e nove veículos da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana para as ações relacionadas à intervenção, uma vez que, durante o período de trabalho, o traçado precisou ficar fechado.

Por conta da chuva, a interdição que estava prevista para a parte da manhã, acabou sendo realizada no período da tarde, entre 13h30 e 17 horas, quando os agentes de trânsito permaneceram nas imediações para orientar os motoristas. Aqueles que trafegavam em direção ao município de Poá, tiveram a opção de acessar o viaduto Leon Feffer, no bairro Vila Amorim. Já para quem seguia em direção a Mogi das Cruzes, uma outra possibilidade foi o trajeto por vias da Vila Maria de Maggi, que contemplava a entrada para rua Pedro Favali, o desvio à esquerda na avenida Paul Percy Harris e o acesso para a avenida Major Pinheiro Fróes.

O objetivo da intervenção, que começou na semana passada com a pintura das linhas de bordo e de centro, foi manter as condições ideais de tráfego e garantir maior segurança não só aos suzanenses, como também aos motoristas que acessam este trecho para entrar e sair da cidade, no eixo de deslocamento para Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

As informações referentes à interdição foram exibidas em faixas instaladas na rua Major Pinheiro Fróes e na rua Dr. Prudente de Moraes. Nesta via, a mensagem também ficou visível no Painel de Mensagens Variáveis (PMV), que foi instalado pela administração municipal em agosto do ano passado. A estrutura tem dimensões de 160 x 48 centímetros e está sustentada por um pórtico fixo a uma altura de 6,3 metros do solo.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, que vistoriou os trabalhos ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi, afirmou que as atividades no viaduto Ryu Mizuno se integram às intervenções que têm sido realizadas nas diferentes localidades do município. “Estamos atentos a todas as regiões de Suzano para que possamos manter as nossas vias bem conservadas. Fizemos as ações necessárias para realizar a manutenção devida no local, incluindo a revisão da iluminação deste trecho, que representa um acesso fundamental em nossa cidade”, declarou o titular da pasta.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que também acompanhou os trabalhos, destacou que a pintura do viaduto precisava ser revitalizada tendo em vista a circulação intensa no elevado. “O Ryu Mizuno recebe uma quantidade grande de veículos diariamente. Por essa razão, mobilizamos nossas equipes neste domingo para fazer o serviço no trecho e orientar os motoristas no momento da interdição. Essas e outras melhorias são feitas para que as vias de Suzano possam estar sempre com boa sinalização”, ressaltou Galo.

Por fim, o prefeito cumprimentou os trabalhadores que atuavam para melhorar as condições da via e ressaltou o cuidado que a prefeitura vem tendo com a cidade. “Nosso papel é garantir que os motoristas possam transitar com toda a segurança e, por isso, estamos continuamente atuando para manter nossas vias em condições ideais. Fazemos questão de acompanhar cada atividade, enaltecendo o trabalho das equipes e zelando pela qualidade dos serviços que entregamos à população”, finalizou Ashiuchi.