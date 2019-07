Vias de Suzano recebem serviços de manutenção, zeladoria e sinalização

A última semana foi marcada por trabalhos intensos das equipes de manutenção, zeladoria e sinalização nas ruas de Suzano, sobretudo durante o período de feriado prolongado. As atividades empenhadas pelas Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos e de Transporte e Mobilidade Urbana foram realizadas por todo o município, principalmente em pontos de atenção e demandas de urgência.

As ações envolveram assentamento de tubos na Vila Rica; concretagem de academias ao ar livre no Jardim São Bento; troca de tampas de bueiro na avenida Antônio Marques Figueira e no cruzamento da rua Esmeraldo José de Oliveira com a avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una; conservação no Parque Max Feffer; e limpeza de vala, drenagem, nivelamento e cascalhamento nas estradas Fazenda Viaduto e Morro Grande.

O corredor de ônibus do Jardim Dora também teve uma série de trabalhos, como a preparação de caixa para boca de lobo, assentamento de tubos e aplicação de asfalto. O serviço em caixas de águas pluviais também foi feito na estrada Sete Cruzes e na estrada do Guinza, no Jardim Dora, que recebe a construção de um novo ramal e pavimentação parcial.

Ainda houve poda de árvores na área central; finalização de pintura no novo Centro Dia do Idoso; acerto de bloquetes e serviços de zeladoria no Baruel; pavimentação na rua José Calone, no Alto do Boa Vista; continuação da abertura da rua Sete de Setembro; limpeza e nivelamento da estrada do Ribeirão, no Jardim Fernandes, da avenida Jaguari, no Cidade Boa Vista, da estrada Portão do Honda, no Recreio Sertãozinho, e da rua Paraná, no bairro Meu Sossego.

Já a sinalização de trânsito foi implantada e reforçada nas ruas Vênus, Agulhas Negras, Guarani, Bandeirantes, Floresta e Brás Cubas, todas do Jardim Revista, e na avenida Jorge Bei Maluf, na Vila Theodoro, que também passou por capinação, raspagem, limpeza e varrição. Também houve roçagem na avenida Brasil e pintura de solo na malha central, no período noturno. Além disso, os colaboradores municipais receberam treinamento para uso e operação de plataforma articulada e auxiliaram no transporte de utensílios para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A operação tapa-buraco passou pela Marginal do Una; pelas avenidas Katsutoshi Naito, no Sesc, e Miguel Badra; pela estrada dos Fernandes, na região da Casa Branca; pela rua Carlos Eduardo Dias Leite, no Jardim Márcia; e ainda por vias do centro e do Jardim Natal.