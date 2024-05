Ruas do entorno do Max Feffer serão interditadas para evento esportivo neste domingo

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizará a interdição temporária de vias nos bairros Jardim Monte Cristo, Cidade Cruzeiro do Sul, Jardim dos Ipês e Jardim Imperador neste domingo (05/05), em razão da “1ª Corrida de Rua do Aniversário de Suzano”, evento promovido pela Associação Social Arte e Solidariedade (Asas) em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Os condutores devem se atentar e buscar alternativas para se deslocar pela região e evitar o trecho por onde os corredores passarão durante a atividade.

As interdições visam interromper o trânsito de veículos e preservar a integridade física dos cerca de 5 mil participantes da prova, com largada prevista para ocorrer às 8 horas. Os bloqueios ocorrerão a partir das 7 horas na avenida Senador Roberto Simonsen, no trecho entre a avenida Brasil e a rua Zodumila Domingos Bio; na avenida Mogi das Cruzes, entre a avenida Paulista e a alameda Cunha Bueno; na rua Sete de Setembro, no trecho que vai da avenida Paulista à alameda Cunha Bueno; e em todas as quadras que ficam no entorno da avenida Senador Roberto Simonsen.

A melhor alternativa para quem transitar, tanto no sentido bairro-centro quanto no inverso, é a avenida Brasil. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana vai mobilizar cerca de 40 servidores, entre agentes de trânsito, de transporte, administrativos e operacionais, para orientar quem passar pela região.

“As equipes da pasta ficarão atentas e disponíveis para sanar as dúvidas da população. Teremos um grande efetivo nas ruas para garantir que a corrida aconteça sem grandes intercorrências. Por isso, pedimos paciência a todos com essas mudanças temporárias e que os condutores busquem vias alternativas”, afirmou o assessor estratégico Claudinei Galo.

Primeira edição

A “1ª Corrida de Rua do Aniversário de Suzano” tem largada prevista para ocorrer às 8 horas e deve durar cerca de 1h30. O grupo de corredores partirá do estacionamento do Parque Max Feffer, no Jardim Imperador, e seguirá pela avenida Senador Roberto Simonsen até a avenida Mogi das Cruzes. O trajeto continua até o cruzamento com a avenida Paulista, com os competidores retornando pela avenida Mogi das Cruzes até a avenida Senador Roberto Simonsen.

Depois, a corrida segue na direção da rua Sete de Setembro. Novamente os competidores farão o trajeto até o final da via, no cruzamento com a avenida Paulista, retornando pelo lado oposto até a avenida Senador Roberto Simonsen, concluindo o trecho de cerca de 5 quilômetros no estacionamento do parque, que será o local tanto de concentração quanto de dispersão.

As inscrições para a corrida já estão encerradas. Cada competidor receberá um kit com camiseta, bolsa térmica, frutas e bebidas no ato de doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) e um pacote de absorvente feminino, necessários para a participação na atividade. As trocas serão feitas até este sábado (04/05) no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), das 10 às 17 horas e todos os mantimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O secretário de Esporte e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou a Asas pela iniciativa e afirmou que a ação deve mobilizar o público presente no parque. “Será um grande dia de integração e promoção à atividade física no nosso município. Também teremos premiações com troféus e medalhas, o que estimula os competidores. Vai ser inesquecível”, declarou o chefe da pasta.