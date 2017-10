Vice-governador Márcio França promete antecipar Fatec de Suzano para 2018

O vice-governador Márcio França (PSB) esteve em Suzano, durante a tarde desta sexta-feira (6), para uma reunião com os membros do Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê (Condemat), realizada no gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), para posterior evento com lideranças políticas da região na Associação Cultural Suzanense Bunkyo.

O adiantamento das obras da Fatec no município esteve entre os assuntos debatidos. Além disso, a região deverá receber vagas para quatro cursos universitários da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Márcio França, que também reponde pela secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, explicou em entrevista ao DS que a visita aconteceu a convite dos deputados estaduais do Alto Tietê. "Os deputados me convidaram para vir aqui e conversar com os prefeitos. A gente trocou algumas ideias sobre investimentos".

A instalação da Fatec em Suzano foi abordada pelos Executivos presentes. Inicialmente, a previsão era de que a obra fosse concluída em 2019. "A Fatec foi um dos assuntos tratados hoje (ontem) para antecipar para 2018. A ideia é trazer a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que são cursos universitários, para abrir aqui 250 vagas ano que vem, já com vestibular neste ano para os cursos de engenharia, matemática, pedagogia e gestão pública. Fazer um pólo aqui em Suzano", disse.

A expectativa é de que o vice-governador lidere o Estado a partir de meados do ano que vem, quando Geraldo Alckmin (PSDB) se afastar do cargo para concorrer novas eleições no governo brasileiro. "Neste período, a principal reivindicação do prefeito (Rodrigo Ashichi) é a alça de acesso do Rodoanel", apontou.

Ashiuchi ressaltou que a visita de França confere presença e apoio à região quando for governador. "Ele percebeu que somos um consócio muito unido. O Condemat está fechado com o progresso do Estado de São Paulo, com a continuidade do trabalho. O (vice) governador Márcio gostou muito da conversa, estamos todos empenhados em trabalhar com os deputados Márcio Alvino (PR) e André do Prado (PR) para que todas as cidades, independentemente de bandeira partidária, recebam a devida ajuda e a devida atenção".

Além das reivindicações da Fatec e da alça do Rodoanel, o prefeito também buscou argumentar questões voltadas à saúde, segurança e infraestrutura e manutenção do asfalto na cidade suzanense.