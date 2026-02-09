Vigilância flagra acesso ilegal a comércio interditado e conduz responsável à delegacia

A Vigilância Sanitária de Suzano conduziu para a Delegacia de Polícia Central, no último sábado (07/02), o proprietário do restaurante de yakisoba para delivery (entrega) que havia sido interditado no último dia 29 de janeiro. A equipe da administração municipal flagrou ele dentro do estabelecimento após romper o lacre que proibia qualquer movimentação no interior do espaço.

Houve comunicação dos fatos aos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil assim que foi identificada à presença do indivíduo. Depois do depoimento, houve determinação de realização de perícia técnica no estabelecimento, que foi novamente autuado por mais um descumprimento às normas sanitárias, sendo lacrado pelas autoridades da Vigilância Sanitária.

Na ocasião em que o restaurante foi interditado pela primeira vez, houve constatação de condições precárias de higiene ambiental e operacional no espaço onde eram produzidas as refeições. A vistoria foi motivada por denúncia à Ouvidoria Municipal, na qual foram relatadas as irregularidades que estavam sendo cometidas na rotina de trabalho deste endereço.

No local, foi observado que havia crostas de gordura em todos os equipamentos, assim como nas mobílias, utensílios, paredes e piso. Ainda foram identificados acúmulo de lixo, que estava espalhado sobre o piso, e falta de divisória adequada entre o banheiro, que tinha resíduos no vaso sanitário, e a dependência onde eram preparados os alimentos, provocando forte odor em todo o estabelecimento.

O trabalho das autoridades sanitárias também verificou que o proprietário e manipulador de alimentos fazia consumo de cigarros e apagava as bitucas no fogão durante o preparo dos alimentos. Por conta de todo o cenário encontrado, nesta e demais práticas, foi lavrado o auto de infração, “AIF 0165/2926”, já que foi contrariado o disposto na Portaria CVS 5/2013 e na Lei Estadual nº 13.541/2009 (Lei Antifumo do Estado de São Paulo).

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lúcia Lorente, destacou que o trabalho das equipes tem coibido práticas que coloquem em risco à saúde da população. “Temos que reforçar que a reabertura de comércios interditados só pode ser feita pela Vigilância Sanitária. Vamos tomar as providências cabíveis diante do que constatamos em cada prática ilegal, para evitar que fiquem abertos estabelecimentos que não cumpram as normas sanitárias”, ressaltou.

As denúncias sobre o funcionamento irregular de estabelecimentos podem ser feitas pelos contatos da Ouvidoria Municipal: telefone 0800-774-2007 e e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.