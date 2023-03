Vigilância Sanitária abre inscrições para o curso 'Boas Práticas - Drogarias'

A Vigilância Sanitária de Suzano está com inscrições abertas para o curso “Boas Práticas - Drogarias”, destinado para até 160 participantes e dividido em duas turmas com 80 pessoas cada. A capacitação será realizada no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - centro).

Interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2060 até o dia 27 para efetuar a inscrição, entretanto, dada a grande procura pelo evento, é provável que as vagas sejam preenchidas antes do prazo.

O treinamento para a primeira turma está programado para 28 de março (terça-feira), das 9 às 13 horas. Por sua vez, a segunda turma receberá a qualificação no dia 30 (quinta-feira), das 14 às 18 horas. O curso é aberto para todos os públicos, mas a expectativa é alcançar principalmente profissionais farmacêuticos, universitários do curso de farmácia, proprietários de drogarias e contadores. Ao final da iniciativa, os presentes receberão um certificado de participação na formação.

O curso visa sanar as dúvidas dos participantes em relação a abertura de novas drogarias, desde questões sobre a estrutura física do local, que precisa de um Laudo Técnico de Avaliação (LTA), até a renovação de documentos como, a Licença de Funcionamento que deve ser expedida pela Vigilância Sanitária Municipal. O documento é obrigatório para todos os estabelecimentos que realizam atividades de interesse à saúde pública, inclusive as farmácias e drogarias.

“Um dos papéis da Vigilância Sanitária é garantir saúde à população por meio da fiscalização. Além disso, com esse curso buscamos oferecer respostas para aqueles que desejam seguir no ramo farmacêutico, seja como empreendedores ou não. Não somos apenas uma agência de punição, mas também um parceiro do consumidor e daqueles que trabalham e comercializam medicamentos, visamos sempre o bem-estar dos suzanenses”, afirmou o diretor do órgão de Suzano, Mauro Vaz.