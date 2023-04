Vigilância Sanitária capacita 160 pessoas do setor de farmácias

A Vigilância Sanitária de Suzano concluiu a formação de 160 farmacêuticos e estudantes em mais uma edição do curso de Boas Práticas, que visa conscientizar proprietários e profissionais de farmácias e drogarias acerca das melhores formas de adequar os estabelecimentos às regras de funcionamento. Com duas turmas de 80 pessoas e orientação do diretor Mauro Vaz, a capacitação ocorreu no anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na última terça e quinta-feira (28 e 30/03).

AÇÃO

A ação visou sanar dúvidas dos participantes em relação à abertura de novos estabelecimentos, tratando de questões como a estrutura física até a renovação de documentos para o pleno funcionamento. Dentro deste contexto, os servidores trataram, por exemplo, da emissão do Laudo Técnico de Avaliação (LTA), que representa o aval da Vigilância Sanitária para o exercício da atividade em questão, considerando o espaço disponibilizado.

Mediante os seminários, que tiveram a presença de integrantes do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e servidores municipais, as questões trabalhadas incluíram as obrigações legais dos proprietários, as consequências de uma atuação sem conformidade com a lei e os caminhos para um negócio no ramo farmacêutico operar de modo adequado e, naturalmente, obter aprovação no LTA.

As demonstrações incluíram exemplos da atuação da Vigilância Sanitária. Ao final do processo, os participantes receberam um certificado.