Vigilância Sanitária de Suzano realiza o curso "Boas práticas para o Comércio de Alimentos"

A Prefeitura de Suzano, por meio do setor de Vigilância Sanitária, promoverá na quarta-feira da semana que vem (29/03), entre 8h30 e 16h30, o curso “Boas práticas para o Comércio de Alimentos”.

O objetivo é aumentar a conscientização sobre os riscos de contaminação proporcionados por procedimentos inadequados no manuseio, preparo e conservação de alimentos. Os interessados em uma das 80 vagas que estão disponíveis podem se inscrever pelo link bit.ly/VigilanciaAlimentos.

A qualificação será realizada no anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, centro), com orientação da professora Rita de Cássia Gomes de Oliveira, professora de Ciências Biológicas, pós-graduanda em Educação Continuada e Permanente e agente fiscal sanitária desde março de 2022.

O público-alvo são empreendedores e trabalhadores do comércio de alimentos e serviços de alimentação.