Vigilância Sanitária suspende entrada de novos pacientes na UTI da Santa Casa

A Vigilância Sanitária de Suzano suspendeu a entrada de novos pacientes na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia. O órgão apontou a necessidade de que haja adequações para serem feitas no setor. Os pacientes internados no setor continuarão com o tratamento normalmente.

Segundo a Prefeitura, a direção da Santa Casa iniciou os trâmites para que as mudanças sejam realizadas e a situação seja normalizada o quanto antes. A decisão da Vigilância Sanitária é cautelar, ou seja, provisória.

"O objetivo de manter e melhorar a qualidade do serviço prestado na unidade", disse nota da administração sobre a suspensão do recebimento de novos pacientes.

Com a suspensão, os pacientes que derem entrada na UTI serão encaminhados para uma unidade hospitalar de referência mais próxima. "A exemplo do procedimento já adotado em cidades como Poá, município com mais de 100 mil habitantes, que não tem UTI do SUS", finaliza o texto.