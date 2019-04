Vítimas de incêndio no ‘Portelinha’ serão transferidas

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social garantiu que está acompanhando e dando o suporte às três famílias prejudicadas pelo incêndio, que aconteceu nessa quarta-feira (10) na comunidade do 'Portelinha', na região do Miguel Badra.

As vítimas foram atendidas tanto pela pasta de Assistência Social quanto pelas secretarias de Planejamento Urbano e Habitação e de Governo. "Todas as famílias foram acolhidas e passaram pelo cadastro de referenciamento da Assistência Social, tendo suas necessidades primordiais atendidas, onde seguiram para casas de parentes e amigos enquanto aguardam a liberação das unidades habitacionais do Condomínio 'Bosque das Flores'".

Vale ressaltar que as famílias foram beneficiadas com um dos apartamentos do programa habitacional federal "Minha Casa, Minha Vida" e seguem aguardando a entrega das chaves, que está programada para as próximas semanas.

O incêndio ocorreu por volta das 9h30 da manhã, segundo os moradores locais. "Nós chamamos os bombeiros e policias. Ainda bem que ninguém se machucou", conta a auxiliar de enfermagem Josefa Almeida, de 44 anos, vizinha a rua das famílias.

"Eu fui lá para ajudar. Consegui empurrar um carro para evitar o alastramento do fogo que por pouco não queimou as outras casas", relembra o pintor Pedro Francisco, de 51 anos.

As causas do incêndio estão sendo averiguadas pelas autoridades competentes.