Viveiro completa 6 anos de atividade nesta segunda-feira

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura celebra seis anos de atividade nesta segunda-feira (08/04), período este que foi marcado por uma série de iniciativas que contribuiu para melhoria da cobertura vegetal na cidade. Ao longo desses anos, o viveiro também se consolidou como um ponto turístico e recebeu, desde a sua inauguração, mais de 80 mil visitantes interessados em explorar o espaço, que abriga uma ampla diversidade de plantas e animais, além de poder participar de cursos, oficinas e workshops, e retirar mudas.

A equipe do local ainda promove o projeto “Horta e Pomar na Escola” em colégios municipais. A iniciativa oferece uma experiência prática de aprendizado aos alunos, permitindo que eles participem do planejamento, cultivo e colheita de vegetais. Entre as ações, o viveiro também se dedica à revitalização e manutenção de praças e canteiros em toda a extensão do município.

O projeto mais popular entre os munícipes é o "Disk Árvore", criado com o objetivo de incentivar a rearborização com o apoio da comunidade. Até o último levantamento, mais de 98 mil mudas foram doadas, tanto por meio do programa quanto por intermédio de mudas entregues no próprio viveiro. Para solicitar o “Disk Árvore”, é preciso ligar no número de telefone (11) 4749-3943. No caso de árvores nativas, uma visita da equipe é agendada para analisar o local do plantio, garantindo que esteja em conformidade com a espécie da árvore, evitando interferências em fios elétricos e danos às calçadas.