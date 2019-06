Viveiro Municipal amplia jardim e cria espaço para cultivo de mudas de hortaliças e de flores

Ponte da alegria e fonte dos desejos são algumas das novidades do Viveiro Municipal Tomoe Uemura. O espaço, que vem ganhando notoriedade em toda a região do Alto Tietê, realizada mensalmente doação de mudas – já são 2 mil entregas por mês. Além disso, o equipamento promove atividades de Educação Ambiental às crianças e à população e, juntos, criam praças comunitárias pela cidade.

Segundo o assessor estratégico responsável pela Diretoria de Praças, Parques e Jardins, Márcio Alexandre de Souza, o local vem recebendo diversas intervenções, como a ampliação do lago, com a criação de um canal ornamental, bem como a colocação da ponte e de uma fonte. “Nosso jardim, que tem músicas instrumentais no ambiente, transmite muita paz. O espaço está maior e se tornou um dos pontos favoritos dos frequentadores. Contamos com árvores da espécie ‘sakura’, lago com peixes, bancos, muitas flores e agora a ponte da alegria e a fonte dos desejos”, informou.

Com funcionamento de segunda-feira a domingo, das 8 às 17 horas, o viveiro também ganhou uma nova área para cultivo de hortaliças, que integra a horta comunitária já existente no local. “Esse novo espaço foi uma conquista para nós, porque já temos um trabalho de horta comunitária na cidade. Desta forma, conseguimos cultivar as hortaliças e enviar as mudas para os endereços que estão sendo contemplados com esse projeto”, declarou.

O Viveiro Municipal tem ainda uma estufa para produção de mudas e canteiro para produção de flores. São mais de duas mil plantas cultivadas mensalmente, separadas em 20 espécies e doadas à população, por meio do projeto “Flores para Cidade das Flores”. A entrega é feita aos visitantes e também aos trabalhos com praças, hortas e pomar comunitários, criados pelos moradores com apoio da Prefeitura de Suzano, que, inclusive, está nesta semana realizando o serviço no Jardim Europa e na Praça João Pessoa, no centro.

Há espaços também para cultivo de mudas ornamentais e um pomar comunitário, que abriga 16 espécies de árvores frutíferas, entre elas: laranja, mexerica, mamão, goiaba e limão. “Em médio, recebemos 1,5 mil pessoas por mês, que podem contemplar todo o espaço, conhecer o processo de cultivo das mudas e ainda levar flores para casa”, destacou.

Outro trabalho realizado pelo Viveiro Municipal é o de Educação Ambiental. No projeto são abordados temas como coleta seletiva, descarte correto de entulho e lixo, importância das abelhas para a natureza e preservação de rios, córregos, árvores e solo. A expectativa é que neste ano a prefeitura atenda mais de 12 mil crianças.

Aqueles que desejam conhecer o trabalho desenvolvido, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura fica localizado no número 340 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Quem tiver interesse em adquirir as mudas, basta ir até o endereço qualquer dia da semana, das 8 às 17 horas, e apresentar um documento original com foto e um comprovante de residência. Para mais informações, o telefone para contato é o (11) 4749-3943.