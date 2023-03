Viveiro realiza 1º plantio do projeto 'Nasce Uma Criança, Planta-se Uma Árvore'

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura realizou no último sábado (25) o primeiro plantio do projeto "Nasce Uma Criança, Planta-se Uma Árvore", que prevê a disponibilização de uma muda de árvore para plantio a cada nascimento em Suzano. O atendimento inicial contemplou a pequena Laura Dias Fonseca, de apenas dois meses de vida.

A ação foi acompanhada pela primeira-dama e coordenadora do viveiro, Larissa Ashiuchi, e pelo vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, autor da lei municipal nº 5.341/2022, que instituiu a iniciativa na cidade.

A proposta pioneira visa incentivar a preservação ambiental no município e fortalecer a relação das crianças com a cidade. De acordo com a família do primeiro bebê contemplado, a adesão ao projeto foi estimulada pela avó materna Alessandra Batista dos Santos, que tomou conhecimento da iniciativa e buscou o viveiro municipal.

Diante das opções de mudas ofertadas, a escolhida foi a espécie Manacá da Serra, árvore típica da Mata Atlântica brasileira e que pode chegar a 12 metros de altura, com copas vistosas e coloridas nas tonalidades que variam de branco a lilás, garantindo um forte apelo paisagístico.