Walmir acompanha conclusão de obras em Palmeiras e Casa Branca

O prefeito em exercício Walmir Pinto promoveu mais um dia de vistorias pelas obras que estão em andamento no município de Suzano. Depois de conferir, na tarde da última quarta-feira (25/01), as intervenções em três obras da região norte, nesta quinta-feira (26/01) foi a vez de vistoriar os trabalhos no distrito de Palmeiras e na região do Casa Branca. Acompanhado de secretários municipais, ele viu de perto a conclusão da pavimentação da rua Manoel Joaquim de Lima, no bairro Jardim São Luís, e as etapas finais da construção de uma escola municipal no Jardim da Saúde.

Walmir Pinto começou as visitas pela rua Manoel Joaquim de Lima, no Jardim São Luís, distrito de Palmeiras, onde esteve acompanhado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira. A prefeitura concluiu a fase de pavimentação na via essa semana e começará a fazer a sinalização de trânsito e zeladoria no local, após concretização das etapas preliminares, que foram a aplicação da camada de binder e a implantação de guias e sarjetas, drenagem e nivelamento.

A execução da obra nessa via e na rua Haidee Teixeira Bisoli, que também passou pelo mesmo procedimento, estão sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construção Ltda, por meio de um investimento de R$ 5.406.073,63 oriundos do programa “Nossa Rua”, do governo do Estado de São Paulo, com contrapartida da Prefeitura de Suzano.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, destacou que a pasta tem um cronograma extenso de compromisso com a cidade e não vem deixando de atender nenhuma localidade no município. “Estamos entregando as melhorias que a cidade precisa. As obras de infraestrutura integram o município e aumentam a qualidade de vida da nossa população. Vamos continuar percorrendo as vias de Suzano e cumprindo as pavimentações e os recapeamentos que precisam ser feitos”, garantiu o secretário.

Após a visita pelo distrito de Palmeiras, o prefeito em exercício se dirigiu ao Jardim da Saúde, onde foi recebido pelo secretário de Educação, Leandro Bassini, na rua Lhubinko Raykov, 90, endereço da futura escola municipal, que será inaugurada no começo do mês de fevereiro. A unidade onde funcionava uma escola particular foi adquirida pela prefeitura com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), ao valor de R$ 980 mil. Terá capacidade para atender cerca de 560 crianças do G4 e G5, que são da educação infantil e do 1º ano do ensino fundamental.

O secretário de Educação, Leandro Bassini, explicou que a unidade recebeu as adequações necessárias para que abrigue com qualidade e conforto as crianças que lá serão recebidas. “Não tivemos que construir a escola do zero, mas precisamos adaptá-la às características que uma escola precisa ter para se encaixar no nosso padrão. Alguns ajustes importantes foram feitos e, a partir de fevereiro, a unidade estará absolutamente apta a receber os estudantes. É mais um passo que Suzano está dando para ofertarmos uma educação com cada vez mais excelência à nossa população.”, afirmou Bassini.

O prefeito em exercício, Walmir Pinto, demonstrou entusiasmo com a expectativa pela inauguração de mais uma escola de alto nível no município de Suzano. “A instalação de uma nova unidade de ensino, em ótimas condições, será fundamental para o bairro Jardim da Saúde. Tenho certeza que as famílias vão aprovar mais uma escola de qualidade entregue por esta gestão”, concluiu.