3ª Etapa do Circuito Cultural e de Lazer de Suzano chega ao Miguel Badra Baixo neste fim de semana

A 3ª Etapa do Circuito Cultural e de Lazer de Suzano chega no Miguel Badra Baixo, nos dias 20 e 21 de julho, das 09h às 17h, com roteiro na rua Mário Bochetti, próximo da UBS Nakamura.

Com realização da Prefeitura de Suzano, através da Secretaria de Cultura da cidade e execução do Instituto Mogiano de Pesquisa, Educação e Cultura (IMPEC), o evento contará com rodadas de apresentações teatrais e musicais, além de atividades de lazer e oficinas criativas.

3a Caminhada pela cultura - Circuito Cultural & de Lazer

Além das diversas atividades e oficinas de cultura gratuitas oferecidas para moradores e visitantes, o Circuito também realiza uma caminhada gratuita, com kit esportivo incluindo medalha de participação e camiseta em tecido tecnológico.

Para participar da caminhada e receber o kit, o interessado precisa inscrever-se até o dia 19/07.

Link para inscrições: https://circuitoculturaledelazer.com.br

Prazo: até 19/07 ou até esgotarem as vagas!

Programação Circuito Cultural & de Lazer - Miguel Badra



Atividades para crianças - Sábado e domingo - 09h às 17h

Piscina de bolinha

Brinquedos Infláveis

Distribuição de pipoca e algodão doce

Pintura de Rosto

Espaço Criança

Gincanas

Pula-Pula



Oficinas Sábado e domingo - 09h às 17h

Oficina de Tecido Acrobático

Oficina de Circo

Oficina de Dança de Salão

Oficina de Street Dance

Jogos de mesa

Batalha de hip hop

Basquete 3x3

Slackline

Oficina de hip-hop

Oficina de Capoeira

Saúde e movimento

9h às 17h - Feira de Saúde - Sábado e domingo

9h - Aula de Ritmos - Sábado e domingo

09h - Caminhada - Domingo



Espetáculos teatrais: sábado e domingo, manhã e tarde.

Apresentações musicais: a partir das 11h00

Circuito Cultural & de Lazer

Quando: Sábado e domingo, 20 e 21 de julho

Horário: 09h às 17h

Local: Miguel Badra Baixo - Rua Mário Bochetti, próximo da UBS Nakamura - Suzano

Instagram @circuitoculturaledelazer

Site circuitoculturaledelazer.com.br