7ª Festa Sertaneja de Suzano será realizada de 5 a 7 de julho

A sétima edição da tradicional Festa Sertaneja de Suzano ocorrerá no primeiro final de semana de julho, nos dias 5, 6 e 7 (sexta-feira a domingo). Neste ano, a programação abrange atrações para toda a família, com missas, shows, barracas de comidas típicas, atividades culturais, parque de diversões e muito mais.

A Festa Sertaneja foi inclusa no calendário oficial de eventos de Suzano, por meio de uma lei municipal de autoria do atual presidente da Câmara, vereador Joaquim Rosa (PL).

"A presença da Festa Sertaneja no calendário oficial da cidade reafirma que estamos no caminho certo, levando atividades para todos os públicos sem perder a essência do povo suzanense e do homem do campo. Por isso, ao longo desses sete anos de festividades, procuramos resgatar e valorizar as raízes socioculturais da típica tradição sertaneja", explica o padre Álvaro do Nascimento, da Paróquia São Judas Tadeu, responsável pela organização do evento.

A abertura da 7ª Festa Sertaneja ocorrerá em 5 de julho (sexta-feira), às 18 horas, e contará com a presença de autoridades do município e da igreja católica, na rua Mário Candelária, 40, no Jardim São Bernardino.

No sábado (06/07), as atividades terão início com a Santa Missa, às 17 horas, a ser celebrada pelo padre Robson Oliveira. Depois, haverá o bingo do "Rancho de Maria", o parque de diversões e outras atividades.

No domingo (07/07), a partir das 12 horas, será realizado o "Almoço Sertanejo com Costela de Chão", ao som ao vivo de modas de viola. O convite pode ser adquirido antecipadamente pelo valor de R$ 40 e inclui costela, linguiça e asa de frango assadas (porcionados) acompanhadas de arroz, farofa de feijão, maionese e folhas verdes. Após o almoço terão início as atividades da festa com bingo, apresentações e Santa Missa, presidida pelo padre Antônio Maria, às 17 horas.

Artistas

Os destaques da programação musical deste ano são Ana Clara, Kleber Ramos, Cláudia Oliveira, Oceano e Porto Rico, Forró Pão com Manteiga e Jhoni Lua, que trarão muita animação para os presentes. Além disso, outros artistas também farão subirão ao palco.

Mais uma atração é o sorteio de prêmios, no encerramento. Serão cinco chances para os participantes ganharem. Mesmo que alguém seja sorteado, o bilhete volta à urna para os sorteios seguintes. Os cupons já estão sendo comercializados.

A 7ª Festa Sertaneja é organizada pela Paróquia São Judas Tadeu e toda a verba arrecadada com o evento será utilizada em benfeitorias da instituição e em seus projetos sociais.