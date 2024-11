Aftershoot: Aplicativo com IA para fotógrafos é lançado no Brasil com 20% de desconto

Os fotógrafos brasileiros podem trabalhar mais rápido e se concentrar mais em seus interesses com a chegada de uma nova ferramenta que facilita a pós-edição de imagens no país. O Aftershoot, uma poderosa ferramenta all-in-one desenvolvida para agilizar o fluxo de trabalho dos fotógrafos, anuncia desconto de 20% durante a semana da Black Friday. A ferramenta, nova no mercado brasileiro, foi lançada em 2020 e chega com seus recursos de seleção, edição e retoque de imagens.

Fundada por Harshit Dwivedi, com vasta experiência em desenvolvimento de software, e Justin Benson, fotógrafo profissional, a dupla criou o software para lidar com desafios comuns enfrentados em seu trabalho diário, como o gerenciamento de grandes volumes de fotos e a necessidade de ferramentas para ajudar nos fluxos de trabalho de pós-produção, além de ajudar fotógrafos a aproveitar melhor seu tempo.

A ferramenta facilita as funções de pós-edição que consomem mais tempo - economiza, em média, mais de 120 horas (três semanas completas de trabalho) por ano, permitindo que os fotógrafos se concentrem no que mais gostam - criar, passar mais tempo longe das telas ou até mesmo investir em seus negócios. O Aftershoot tem três módulos principais de pós-edição: AI Culling, para seleção inteligente, AI Editing, para edição mais consistente, e AI Retouching, que será lançado em breve.

O modo AI Culling ajuda os fotógrafos a acelerar significativamente o processo de seleção, economizando tempo e os protegendo do burnout. Este modo identifica as melhores imagens com base na composição, no foco e em outros parâmetros técnicos. A IA agrupa imagens duplicadas, detecta imagens borradas e olhos fechados e classifica as fotos em uma escala de 1 a 5 estrelas. Dois modos de seleção estão disponíveis: AI Culling e AI-assisted Culling.

Quanto ao modo de AI Edits, ele aprende o estilo do fotógrafo para edições personalizadas ou usa estilos de AI pré-construídos para manter a consistência entre as sessões. Os fotógrafos podem criar um perfil de IA pessoal treinando a ferramenta em suas imagens editadas para refletir um estilo exclusivo. A IA requer um mínimo de 2.500 imagens editadas de um catálogo do Lightroom para criar perfil com base no estilo exclusivo do fotógrafo, o que também é necessário para obter os melhores e mais exatos resultados.

Os fotógrafos também podem explorar uma variedade de AI Styles pré-criados, elaborados por fotógrafos renomados, para encontrar o estilo de edição ideal para o seu trabalho. Esses estilos pré-construídos são úteis para aqueles que não treinaram seu próprio perfil ou estão explorando novas direções criativas. Os AI Styles podem ser ajustados para atender às preferências individuais, combinando a eficiência da IA com o controle criativo.

No próximo ano, o AI Retouching também estará disponível, um novo modo projetado para capacitar os fotógrafos ao lidar com a parte monótona das rotinas de retoque pós-processamento com tecnologias avançadas de IA.

Ofertas para a Black Friday

Nesta Black Friday, a plataforma lança uma campanha de ofertas especiais para que fotógrafos aproveitem as ferramentas de seleção, edição e retoques de IA com 20% de desconto com o Aftershoot, investimentos a partir de US$ 8 (R$ 40) por mês.

Com o Plano Pro, os profissionais também terão um ano de acesso antecipado ao próximo AI Retouching HYPERLINK "https://aftershoot.co/airetouching_br" Beta sem custo adicional - recurso previsto para ser lançado no início do ano. No Plano Max, os assinantes receberão acesso vitalício, desde que tenham uma assinatura ativa. A oferta permanece até 1º de dezembro no site com a campanha oficial e com o cupom BLACKFRIDAY24 para aproveitar as condições especiais.

Sobre o Aftershoot

Aftershoot é um software de seleção, edição e retoque de fotos com tecnologia de IA para ajudar fotógrafos em seu fluxo de trabalho de pós-edição. Fundada em 2020, a Aftershoot foi criada com a missão de facilitar a vida dos fotógrafos por meio da tecnologia. Uma plataforma que ajuda as partes mais demoradas do pós-processamento, permitindo que os fotógrafos se concentrem no que amam ou até mesmo invistam em seus negócios. A plataforma possui três módulos principais: AI Culling para seleção inteligente de imagens, AI Edits para edição consistente e o futuro AI Retouching, um novo modo projetado para capacitar os fotógrafos ao lidar com a parte monótona das rotinas de retoque pós-processamento com tecnologias avançadas de IA.

Saiba mais sobre as ferramentas de IA do Afershoot e seus recursos mais recentes em https://aftershoot.co/brazil.