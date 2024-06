Artistas suzanenses expõe obras no Festival Universitário de Cultura e Arte de Pato Branco

O artista plástico Pedro Neves e a artista Liliane Freires representam Suzano na ExpoArt ConVida,que participa da 9ª edição do Festival Universitário de Cultura e Arte (Fuca) de Pato Branco. A abertura do evento acontece nesta quarta-feira (5), no Complexo Cultural de Pato Branco.

O tema da exposição deste ano é “Arte em máscara- Exposição documental e itinerante”, conta com a participação de 62 artistas de dez estados brasileiros e artistas estrangeiros da Bélgica, Finlândia, França e Índia.

O ConVida é uma exposição itinerante e documental originada em Goiânia, idealizada pela artista plástica Aparecida Felipe Jose Carlos Batista Nogueira. O projeto surgiu durante a pandemia da Covid-19, quando os artistas começaram a expandir suas artes para além das telas convencionais. Como forma de apoiar a ciência e incentivar o uso de máscaras, os artistas demonstram a habilidade de pintar belas máscaras.

Segundo Neves, a exposição já percorreu diversos estados do país e as pessoas se sentem sensibilizadas com a magnitude da exposição.

“As máscaras que pintamos marca uma lembrança do que foi a pandemia. Nesse período tivemos altos e baixos, mas conseguimos sair vivo dela”, ressaltou. Neves expôs duas máscaras que pintou: uma com o rosto de um leão e outra com o frasco da vacina contra Covid-19 com asas.

As máscaras da Liliane são lindas flores rosas e azuis pintadas num fundo branco.