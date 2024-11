Autora lança livro "Um Acordo até o Natal" em Suzano, com apoio da Lei Paulo Gustavo

A escritora Katleen Xavier lança, no dia 28 de novembro, o seu novo livro, “Um Acordo até o Natal”, em uma noite de autógrafos que promete emocionar e aquecer os corações.

O evento será realizado das 18h às 20h30, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na Rua Benjamin Constant, 682 - Centro, Suzano. O evento é gratuito e aberto ao público.

O lançamento conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, que visa fomentar a produção e a difusão cultural no Brasil.



Sobre a autora:

Natural de Poá–SP e moradora de Suzano há 27 anos, Katleen Xavier tem 35 anos e é uma mulher multifacetada. Além de escritora, é roteirista e biomédica, tendo se dedicado por anos a diversas áreas criativas, como música, teatro e dança. Porém, foi nas palavras que ela encontrou sua verdadeira paixão. Casada e mãe de três filhos, Katleen tomou a decisão de deixar sua carreira como biomédica em 2024 para se dedicar exclusivamente à escrita, uma área que sempre a inspirou e que agora é sua grande missão.



Katleen é autora de cinco livros e diversos contos, todos disponíveis na Amazon. Em sua trajetória literária, dois de seus livros foram lançados em formato físico de forma independente, e “Um Acordo até o Natal” é seu terceiro livro impresso. A autora é apaixonada por romances que tocam o coração, recheados de clichês adoráveis, casais cativantes e aquele toque de drama que torna a história ainda mais emocionante.



Sobre o Livro: “Um Acordo até o Natal”:



Em “Um Acordo até o Natal”, a autora leva o leitor a uma história de superação, emoção e recomeços. A trama acompanha Anne, uma mulher que finalmente vê seu sonho de adotar um bebê se tornando realidade. No entanto, a felicidade da protagonista é esmagada quando ela descobre que seu marido a traiu dentro de sua própria casa, pouco antes do Natal.



Desesperada para manter as aparências e salvar o que ainda pode de seu sonho de ser mãe, Anne se vê envolvida em um acordo improvável com seu novo vizinho. Ele, charmoso e misterioso, aceitará fingir ser seu marido durante as visitas da assistente social. A partir desse ponto, uma série de situações inesperadas e comicamente complicadas se desenrolam, levando Anne a questionar tudo o que acreditava sobre o amor e a família.



Com uma narrativa envolvente, “Um Acordo até o Natal” é um romance de Natal recheado de emoção, risos e reviravoltas que deixam o leitor com o coração aquecido. Será que o espírito natalino pode realmente surgir dos lugares mais improváveis? A resposta está nas páginas deste livro, onde Anne descobrirá que o melhor presente de Natal nem sempre vem embalado como imaginamos.



Serviço:

Evento de Lançamento e noite de autógrafos do livro: “Um Acordo até o Natal” – Katleen Xavier



Data: 28 de novembro de 2024

Horário: Das 18h às 20h30

Local: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

Endereço: Rua Benjamin Constant, 682 - Centro, Suzano



O evento é gratuito e aberto ao público. Não perca a oportunidade de conhecer Katleen Xavier e se emocionar com “Um Acordo até o Natal”.



Instagram: @katleenxavier.book