Bumble tem aumento de 133% no número de pessoas que acrescentam menções a "Jogos Olímpicos" nas bios

O início das Olimpíadas registrou um aumento de pessoas que mudaram a localização do seu perfil no Bumble, app de relacionamentos, para Paris. Além de um aumento de 133% de pessoas que adicionaram menções a ‘Jogos Olímpicos’ nas suas biografias, isso somente na França*.

Um estudo recente do Bumble e da YouGov mostra que quase um quarto (23%) dos solteiros franceses com idades entre os 18 e os 34 anos poderão estar ativos em aplicativos de relacionamento durante este período*. Os jogos seguem até o dia 7 de agosto.

A partir da pesquisa interna, o app notou que a comunidade francesa e de usuários internacionais em Paris estão aproveitando ao máximo este período, utilizando o Bumble para encontrar pessoas com quem se relacionam. Especialmente nas regiões em torno dos jogos! O impacto crescente do esporte no romance mostra que, para 1 em cada 3 pessoas ao nível mundial, uma paixão partilhada pelo esporte é um “must have”, independentemente se vocês são jogadores ativos ou espectadores desta competição**.

ENCONTROS EM OUTROS PAÍSES

Uma outra pesquisa realizada pelo Bumble revelou que 1 em cada 3 pessoas (33%) está mais aberta a viajar e se relacionar com pessoas fora de sua cidade atual. Essa tendência reflete um crescente desejo por novas experiências e conexões que transcendem fronteiras geográficas. Pensando nisso, a plataforma reúne especialistas em relacionamentos para oferecer dicas valiosas sobre como navegar por encontros interculturais e aproveitar ao máximo essa experiência única, seja para uma conversa online ou para encontros durante uma viagem.

5 Dicas para Evitar Choques Culturais ao ir em Dates no Exterior

Evite Estereótipos e Esteja Aberta à Diversidade: “É muito importante evitar os estereótipos, certifique-se de tratar as pessoas como indivíduos e não como representantes de sua cultura. Também é importante entender que pessoas de outras culturas podem ter estilos de comunicação diferentes dos seus; algumas podem ser mais diretas, enquanto outras podem se comunicar de forma mais indireta. Observar, ouvir ativamente, adaptar seu estilo e estar aberto a feedbacks construtivos pode te ajudar a superar as diferenças nos estilos de comunicação.” - Chantelle Otten, sexóloga australiana do Bumble.

Deixe Claro Quando o Assunto é Consentimento:“É importante reconhecer que através das culturas não só temos palavras diferentes, mas muitas vezes significados diferentes para palavras que parecem similares à primeira vista. Por isso, especialmente em intercâmbios interculturais, uma boa comunicação reside no significado claro e na intenção por trás das palavras, mais do que nas palavras em si. Então não hesite em pedir esclarecimentos se não entender algo muito bem e use emojis! Muitas vezes eles transmitem a intenção melhor do que um aplicativo de tradução. Em resumo, mostre respeito pelo sua conexão e suas normas culturais, buscando sua clareza e consentimento em todas as interações e invista tempo em quem faz o mesmo por você.” - Shan Boodram, Especialista em Sexo e Relacionamentos do Bumble EUA/Canadá.

Explore a Cultura Local: “Aproxime-se dela com genuína curiosidade e respeito. Compartilhar sua própria cultura é um ato de vulnerabilidade; portanto, seja respeitoso, reconhecendo essa oportunidade única de conectar em um nível mais profundo. Mostre interesse em aprender e participar de atividades locais, celebrando suas práticas sem apropriação ou banalização." - Dra. Caroline West, Especialista em Relacionamentos do Bumble UKI.

Tenha paciência com as barreiras de idioma: As barreiras do idioma podem ser complicadas, mas também são uma grande oportunidade para a conexão. Saibam rir dos erros e usem-os como uma forma de se conectar. Fazer um esforço para se comunicar, mesmo que não seja perfeito, mostra ao seu date que você valoriza sua cultura e está disposto a sair da sua zona de conforto. Muitos usuários multilíngues revelam que mostram diferentes personalidades dependendo do idioma que falam. Explore esse tema com eles, você pode se surpreender positivamente!” - Dra. Aurore Malet-Karas, especialista em relacionamentos e sexualidade do Bumble França.

Comunique-se positivamente sobre a sua sexualidade: “Falar sobre sexualidade é fundamental e pode revelar muito sobre uma conexão. Com o consentimento do parceiro, discutam como suas culturas moldam suas visões sobre o sexo para se compreenderem melhor. Aprenda sobre as normas culturais da outra pessoa para demonstrar empatia e respeito. Sempre busque um consentimento claro e afirmativo, e verifique regularmente o conforto mútuo. Respeite os limites e deixe que o relacionamento se desenvolva naturalmente. Explore juntos suas práticas culturais e procure orientação profissional se necessário. Essa abordagem promove uma conexão mais profunda e inclusiva”- Chantelle Otten, sexóloga australiana do Bumble

Trocar ideias e se conectar com uma pessoa de outro país traz novas experiências, mas lembre-se de colocar sua segurança em primeiro lugar, especialmente se houver a oportunidade de marcar um encontro quando estiver em um lugar novo e desconhecido, e talvez não fale o idioma local. Planeje o encontro em um local público, não revele o endereço de sua acomodação e informe um amigo, familiar ou o recepcionista do hotel sobre seu paradeiro - assegure-se de que esta pessoa esteja no mesmo fuso horário que você!

Confie em seus instintos e esteja atento a sinais de alerta, como pessoas muito interessadas em sua situação financeira ou em viajar sozinho. Você pode encontrar mais dicas sobre encontros seguros aqui.