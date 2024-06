Casarão da Memória terá 'Arraiá Cultural' neste sábado

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 - Centro) realizará neste sábado (08/06), das 11 às 21 horas, o “Arraiá Cultural”. Haverá visitas guiadas, feira de artesanato e de gastronomia, música ao vivo, oficina de pintura em tecido e bordado, dentre outras atrações. A entrada é gratuita.

Além das visitas guiadas e da Feira de Artesanatos da Associação Casarão, que contará com enfeites de crochê, tecido e diversos presentes feitos à mão e alusivos ao período festivo típico de junho, o evento também oferecerá uma programação repleta de atrações para toda a família.

Às 11 horas, a peça teatral “Memórias da Casa” com o grupo O Gato Gago, que promete contar a história de Suzano de maneira lúdica, abre a festividade; em seguida, ao meio-dia, a feira gastronômica com o “Café Ferrovia” traz diversas comidas e bebidas típicas como maçã do amor, morango com chocolate, doce de abóbora, sagu, arroz doce, quentão, vinho quente, além de outros alimentos como cachorro-quente, carne louca, cuscuz, tortas de palmito e de frango e panquecas; já às 14 horas, ocorre a oficina de pintura em tecido e bordado, que será ministrada pelas professoras Vera Cecilia, Fatima Faria e Neuza Ferreira; dando continuidade a festa, às 18 horas, o cantor Marcinho Pipoca se apresenta com música ao vivo; logo após, às 19 horas, haverá o levantamento do mastro e o acender na mini fogueira; e para finalizar a noite, 20 horas, o cantor Marcinho se apresenta novamente.

Para a diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva, o “Arraiá Cultural” é uma celebração que busca resgatar e valorizar as tradições locais, promovendo a cultura e o patrimônio histórico do município. “A festividade é uma oportunidade de reunir a família e os amigos em um ambiente repleto de atividades. É um momento de preservação e celebração das nossas raízes, incentivando a participação de todos na valorização do nosso patrimônio cultural”, afirmou a diretora.

Por sua vez, o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou a importância do evento para a integração social. “O ‘Arraiá Cultural’ é mais do que uma simples festa junina, é um momento de união para os moradores de Suzano, onde todos podem participar e desfrutar das tradições e expressões culturais locais. Acreditamos que eventos como este fortalecem o sentido de pertencimento e identidade cultural da nossa cidade”, afirmou Spitti.