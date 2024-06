Cineteatro divulga mostra de filmes 'Tô de férias!' para julho

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou a programação dos filmes que serão exibidos em julho no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) por meio da mostra “Tô de férias!”. Para o período estão programados dez filmes com classificação livre a 12 anos, especialmente voltada para toda a família durante o recesso escolar, sendo cinco deles produções brasileiras. As sessões vão ocorrer sempre às quartas-feiras com o primeiro longa-metragem sendo exibido às 14h30 e o segundo às 19 horas.

A mostra abre no dia 3 com a jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruô no filme “Perlimps”, animação brasileira de 2023 com direção de Alê Abreu. As protagonistas precisam superar suas diferenças e unir forças para buscar os perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra. A segunda exibição traz o ator Robin Williams (1951 - 2014) no papel do pai de família Bob Munro na comédia “Férias no Trailer”. A história conta a saga do personagem principal para conhecer novos lugares ao lado de sua esposa e filhos, porém, sua tentativa de animar sua família acaba se tornando um grande desastre. O filme foi lançado em 2005 e tem a direção de Barry Sonnenfeld.

A quarta-feira seguinte (10/07) abre com outra animação brasileira, “Tromba Trem – O Filme”, que conta a história de Gajah, um elefante sem memória que vira celebridade da noite para o dia, mas o estrelato tem vida curta quando se torna suspeito de crimes misteriosos. O filme foi lançado em 2022 e tem direção de Zé Brandão.

A noite será a vez da produção francesa de 2014 “As Férias do Pequeno Nicolau”, que narra as aventuras do personagem-título do filme durante a viagem com seus pais e sua avó para o litoral. A direção fica por conta de Laurent Tirard.

No dia 17, “O Pergaminho Vermelho”, produção brasileira de 2020 com direção de Nelson Botter Junior, promete levar todos para uma aventura em um universo fantástico enquanto Nina tenta superar diversos desafios em busca de um objeto misterioso para voltar para casa. O dia fecha com “O Verão da Minha Vida”, filme norte-americano independente que conta a história de superação de um garoto frustrado que, ao encontrar um amigo e mentor, recupera a sua autoestima. A película, que traz no elenco os atores Steve Carell e Toni Collette (Pequena Miss Sunshine - 2006), tem direção em dose dupla feita por Nat Faxon e Jim Rash.

Uma semana depois (24/07), as sessões abrem com mais uma animação nacional ganhando a telona com “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”. O filme de 2023 traz as vozes de Natália Lage, Guilherme Briggs e Rodrigo Santoro dando vida a uma mulher, uma tartaruga e uma nuvem durante uma jornada até as profundezas do oceano. Já no período noturno, a ansiedade de Greg (Zachary Gordon) para curtir as férias de verão é interrompida quando descobre que seu pai já tem outros planos em “Diário de Um Banana 3 – Dias de Cão”. A produção norte-americana tem direção de David Bowers e foi lançada em 2012.

Por fim, as últimas exibições ocorrem no dia 31 com o longa-metragem brasileiro “O Garoto Cósmico”, de 2008. O filme das 14h30 mostra as aventuras de Cósmico, Luna e Maninho em um mundo futurista, onde as vidas são totalmente programadas. Porém, além da história, a produção oferece uma atração a mais porque traz o personagem Giramundos, última dublagem promovida pelo ator Raul Cortez (1932 - 2006). O elenco de vozes ainda conta com os cantores Belchior (1946 - 2017) e Vanessa da Mata, além do dublador Márcio Seixas, conhecido por dublar Batman na animação “Liga da Justiça”, entre outros trabalhos. A direção é de Alê Abreu.

Para fechar a mostra, às 19 horas, Adam Sandler dá vida ao personagem Jin em “Juntos e Misturados”, onde conhece Lauren (Drew Barrymore) e, por coincidência, viajam para o mesmo hotel durante as férias, junto com seus filhos de casamentos anteriores. A produção norte-americana é de 2014 e tem direção de Frank Coraci.

Para o secretário José Luiz Spitti, a mostra é uma oportunidade para as famílias aproveitarem o recesso escolar de maneira divertida e educativa, além de prestigiar produções brasileiras com atores e cantores consagrados no cenário nacional. “Esperamos que todos aproveitem essa programação especial e que esses filmes possam proporcionar momentos inesquecíveis para as crianças e suas famílias, além de relembrar grandes nomes como Raul Cortez e Belchior, dentre outros”, apontou o chefe da pasta.