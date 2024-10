'Coisas de Criança' estreia no Theatro Vasques com espetáculo sobre o universo lúdico da infância

Neste sábado, 26 de outubro, o Theatro Vasques será palco da estreia de “Coisas de Criança”, novo espetáculo da escola e produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento. Financiado pela Lei Paulo Gustavo 2023, o projeto promete ir além do teatro, levando a magia da dança para ONGs, Organizações Sociais (OS) e escolas de bairros descentralizados e de baixa renda.

Sob a direção geral de Cleiton Costa e com coreografias criadas a partir de uma pesquisa realizada pelo próprio elenco, o espetáculo é um convite para que crianças e adultos se reconectem com a leveza e a alegria da infância. O elenco conta com os bailarinos Anna Malta, Damaris Moura, Giovanna Nobre, Hytalo Araújo e o B-boy Marcinn, que traduzem em movimento a simplicidade e o encanto das brincadeiras infantis, como a dança das cadeiras, o pular corda e o brincar de roda.

“Coisas de Criança” é inspirado em um espetáculo homônimo realizado em 2007, sob a direção de Fernanda Moretti. Nesta nova montagem, a proposta se renova, com um olhar atualizado para o universo infantil e a inclusão de novos elementos criativos. “Este espetáculo é para quem não perdeu a chave da infância”, destaca Fernanda, reforçando a mensagem de que o resgate das memórias da infância pode ser tão importante para os adultos quanto para as crianças.

A produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento, que atua há 27 anos na cidade, é conhecida por seu trabalho plural, que mescla balé clássico, dança contemporânea, sapateado e danças urbanas em mais de 30 espetáculos inéditos e autorais. “Coisas de Criança” é mais um exemplo desse compromisso com a diversidade artística e com a formação de novos públicos para a dança.

Serviço:

Espetáculo: Coisas de Criança

Data: 26 de outubro de 2024, às 20h

Local: Theatro Vasques

Ingressos: R$ 35,00 (vendas pelo site Eventbrite)